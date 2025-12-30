Ordenamiento del Estado, obra pública y consolidación energética: lo que dejó el 2025

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa le pone el broche a un 2025 que fue muy fructífero para la Provincia en materia de consolidación energética, ordenamiento y redistribución de los recursos del Estado, realización de obras de infraestructura, paz con los gremios estatales y representatividad de La Neuquinidad en el Congreso de la Nación, entre otras cosas.



En este sentido, MejorInformado realizó un balance de los 10 aspectos más destacados por el Ejecutivo provincial en el segundo año de la gestión, donde se avanzó en la consolidación de áreas que el Gobierno considera prioritarias, entre ellas educación, salud, seguridad y obras.



Previsibilidad con gremios y garantía de paz social



Ya en el 2024, el Gobierno provincial había podido cerrar el año acordando la pauta salarial 2025 con todos los gremios estatales, algo que fue clave para no tener que renegociar paritarias sobre la marcha y dar previsibilidad a los trabajadores estatales.



De cara al 2026, Rolando Figueroa también logró sellar la pauta salarial con todos los sindicatos estatales a partir del ofrecimiento de una actualización semestral por Índice de Precios al Consumidor (IPC).



La única complicación surgió con la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN), gremio con el que el Gobierno acordó una actualización anualizada por IPC, entre otros puntos que también darán previsibilidad a los docentes. De hecho, las clases comenzarán el 25 de febrero sin ningún “martes 13” en función de lo que se arregló semanas atrás.



Plan histórico de obras públicas con fondos propios



Otro aspecto para destacar en el segundo año de la gestión que conduce Rolando Figueroa es que se avanzó mucho en materia de infraestructura a lo largo y a lo ancho de todo el territorio provincial, desde las ciudades más importantes hasta los pueblos más pequeños. Vale destacar, en ese sentido, que la Provincia registraba un déficit de US$4.000 millones en materia de obras.



Escuelas, viales, de agua, de cloacas, hospitales y también de seguridad lideraron el ranking de obras realizadas este año, en un contexto de paralización de la obra pública por parte del Gobierno nacional y utilizando fondos propios producto, por ejemplo, de las regalías que recibe la Provincia por su producción de hidrocarburos.



Obras clave de agua y saneamiento para la Confluencia



Va de la mano con lo que se mencionó anteriormente y que tiene que ver con realizar obras hídricas en algunos puntos de la región Confluencia, que contempla ciudades como la Capital, Plottier, Senillosa, Centenario, entre otras.



Neuquén consolida su liderazgo energético con Vaca Muerta



Este año, a partir del desarrollo de Vaca Muerta como la formación no convencional más importante de la Argentina, Neuquén registró récords en materia de producción de hidrocarburos, tanto gas como petróleo, que son dos recursos muy demandados en la actualidad en el mercado internacional.



Para el desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta fueron determinantes las inversiones privadas que se realizaron en la región y la decisión de distintas empresas de explotar los yacimientos de la roca, lo cual tuvo el respaldo del Gobierno provincial.



Ordenamiento del Estado y control del gasto público



Los primeros dos años de la gestión provincial sirvieron en parte para realizar un ordenamiento del Estado que implicó una redistribución de los recursos del Estado en áreas prioritarias como educación, salud, seguridad y obras viales.



En el mismo sentido, el Ejecutivo eliminó lo que consideró gastos innecesarios de la política, como por ejemplo la renuncia a las jubilaciones de privilegio y la postura inflexible contra aumentos salariales desmedidos en la planta política, como pasó hace no mucho en la localidad de Junín de los Andes.



Fuerte inversión en seguridad y ampliación de la Policía



El Gobierno de Rolando Figueroa también tomó la decisión este año de realizar una inversión considerable en la seguridad de los neuquinos.



Por este motivo, se llevaron adelante obras de ampliación en distintas unidades carcelarias de la Provincia y también se dotó de equipamiento a las fuerzas de seguridad. Además, hace algunas semanas se tomó la determinación de mejorar la situación salarial de los efectivos policiales.



Avance sostenido del plan habitacional provincial



El Gobierno de Neuquén también puso en marcha hace algunos días un ambicioso plan de viviendas en todo el territorio provincial, el cual tendrá por objetivo paliar la crisis habitacional que actualmente existe en la región.



Se trata de una decisión que va de la mano con otras obras de viviendas que se hicieron en distintas localidades de la Provincia meses atrás.



Neuquén defiende su modelo frente al ajuste nacional



En un contexto de paralización de la obra pública, políticas contrapuestas a la defensa de la salud y la educación pública, entre otras cosas; Neuquén se diferenció de todo eso y siguió adelante con su ideología de respaldar desde el Estado dichos aspectos claves para la sociedad, lo que de alguna forma diferenció a la administración de Rolando Figueroa frente a la de Javier Milei.



Reordenamiento e inversión en el sistema educativo



Se trata de lo que se mencionó en el apartado de realización de obra pública. Hubo una decisión política de Rolando Figueroa de poner al desarrollo educativo como una prioridad, y así se evidenció en las escuelas que fueron construidas durante los primeros dos años de la gestión actual.



Otra evidencia de ello es el programa de Becas Gregorio Álvarez, a las cuales pueden acceder miles de estudiantes de distintos niveles educativos en la Provincia.



Neuquén se instala como actor clave en la agenda nacional



Esto podría relacionarse con lo que fueron las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre, donde La Neuquinidad obtuvo una banca en la Cámara de Senadores y una en la Cámara de Diputados, lo cual generó que Figueroa pueda tener representatividad en el Congreso para llevar adelante la defensa de los intereses de la Provincia.



En la actualidad, Neuquén se planta como “dialoguista” con el Gobierno nacional, al punto de que Julieta Corroza y Karina Maureira acompañaron -con observaciones- el Presupuesto 2026, la ley de leyes para toda gestión gubernamental.



