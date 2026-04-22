El gobernador Rolando Figueroa encabezó este miércoles el acto por el 62 aniversario de Huinganco y destacó que desde el gobierno provincial “ordenamos para redistribuir y que crezcamos todos los neuquinos”. Consideró que “los ojos del mundo se posan sobre Neuquén” y destacó que con la riqueza que genera Vaca Muerta “tenemos que impactar en toda la provincia”.

Acompañado por el intendente Luis Sepúlveda, Figueroa inauguró una perforación de agua y entregó una vivienda. También recorrieron el nuevo gimnasio de 1.038 metros cuadrados, que está en ejecución con una inversión de más de 3.700 millones de pesos, y el Sagrado Corazón de Jesús. Las autoridades también firmaron una serie de convenios para la ejecución de obras en la localidad.

En su discurso, Figueroa destacó el trabajo de generaciones que transformaron el paisaje de la localidad y expresó: “Somos unos bendecidos por tener este escenario natural con estos pinos plantados por hombres y mujeres de Huinganco que día a día hicieron su sacrificio”. Además, destacó la importancia de Corfone y aseguró que “nació también en Huinganco, porque hubo gente de la localidad que dijo ‘vamos a forestar donde no hay forestación’”.

Enfatizó la decisión de impulsar el desarrollo del norte neuquino, una región que consideró históricamente relegada. “Estoy muy apurado por hacer todas las rutas que necesitamos los vecinos del norte, porque llevamos años haciendo kilómetros de más en tierra, rompiendo vehículos y gastando tiempo”, aseveró.

“Por eso estamos muy orgullosos, no solo de la ruta 39 que hemos hecho, también de la ruta 7 que estamos haciendo, que nos va a permitir llegar a Neuquén con 100 kilómetros menos”, indicó y añadió: “No las estamos haciendo en forma aislada. Hemos creado un sistema de circuitos y estamos diseñando el Circuito Norte para integrarlo y que se desarrolle el turismo”.

Destacó otras obras viales importantes como la ruta desde Las Ovejas a Varvarco y desde Varvarco a Manzano Amargo. También informó que antes de fin de año se licitará la ruta de Andacollo a Los Miches, Los Guañacos y el paso internacional Pichachén.

“También vamos a seguir desde el Reñileuvú hasta El Cholar, desde El Cholar hasta El Huecú, desde El Huecú hasta Loncopué, y desde ahí también vamos a tomar desde el paso internacional Pino Hachado para llegar por toda la ruta 23 hasta Villa La Angostura. Vamos a unir, contando a Varvarco, 20 ciudades pavimentadas con las rutas que estamos haciendo en la provincia”, recalcó.

Dijo que se está ejecutando “un corredor bioceánico”. “Estamos haciendo desde Octavio Pico a Rincón de los Sauces. En 2028 vamos a dejar todo armado para que se pueda iniciar desde Rincón de los Sauces hasta la ruta 40, para tener el corredor binacional del paso internacional Pichachén, y lo estamos haciendo estratégicamente. Se van a poder venir de puerto a puerto”, detalló.

“El norte neuquino se ha puesto de pie y no va a resignar ninguna partida, ningún sacrificio ni ningún sentimiento con todo lo que nos corresponde por años de retraso”, dijo y aseveró: “Años aplaudiendo una canchita de fútbol donde no existía gas, agua y electricidad. Eso cambió”.

“En Huinganco nos focalizamos y estamos haciendo las obras que necesitamos, fortaleciendo el agua, haciendo las cloacas, las rutas, y vamos a continuar mejorando. Vamos a trabajar también para seguir mejorando la accesibilidad”, puntualizó.

Recordó que se está desarrollando en la provincia el Camino de la Fe y explicó que allí estará incluido el Sagrado Corazón de Jesús del cerro El Calvario, en Huinganco. “Va a ser uno de los hitos fundamentales que va a tener el Camino de la Fe”, señaló y agregó: “No tengo dudas de que con el transcurrir de los años se va ir transformando en un circuito internacional que va a estar focalizado por muchos turistas del mundo, y nos tenemos que preparar para eso”.

“Las medidas económicas golpean a toda la Argentina y siempre hay una provincia que es la que más crece”, indicó Figueroa. Destacó los indicadores neuquinos en creación de empleo, disminución de la desocupación y la pobreza, liderazgo en ventas de supermercados, patentamientos de autos y construcción. “Son números objetivos”, remarcó y agregó: “Lo hicimos porque ponemos a Neuquén por sobre todas las cosas”.

“Los que se terminan dividiendo en sectores y partidos políticos son parte del pasado. Hay que abrir los brazos bien grandes para sumar a todos los hombres, mujeres y niños del Neuquén que quieran construir el futuro de esta provincia, que estamos convencidos que la vamos a consolidar en que sea la mejor provincia”, aseguró.

“No somos partidarios de aquellos que dicen ‘sálvese quien pueda’”, dijo el gobernador y consideró que “tiene que estar presente siempre el Estado para igualar las líneas de partida. El Estado neuquino es ordenado y austero, pero tiene que redistribuir lo que percibe. Eso es lo que estamos haciendo”.

Por último, Figueroa destacó a la deportista Abril Garzón y expresó: “Verla en esa arremetida, yendo cuarta para ser campeona nacional de ciclismo en ruta, emociona a cualquiera”. “Nos tenemos que refugiar ahí para buscar todo ese coraje, esa fuerza de poder demostrar que, independientemente de donde vengamos, con buenas ideas, honestidad, sacrificio y una visión clara, vamos a poder construir cosas importantes”, finalizó.

Por su parte, el intendente aseguró que “nunca hemos estado ejecutando obras tan importantes para nuestra localidad: las cloacas, las redes, vivienda, estamos trabajando con el Cristo, con la adjudicación de terrenos, con el agua potable”.

Sepúlveda agradeció al gobernador por la obra del nuevo gimnasio, que cuenta con un 53% de avance. “Nuestra realidad va a cambiar en lo deportivo y en lo cultural”, dijo y explicó que el actual gimnasio de la localidad es de 1989. “Prácticamente están todos los horarios ocupados”, señaló.

El jefe comunal destacó la decisión del gobernador de transferir fondos a la localidad para que se realice el mantenimiento escolar antes de que inicie el ciclo lectivo. “Antiguamente nos costaba mucho tener la plata del mantenimiento de escuelas y este año, antes que comiencen las clases, nos anticiparon 30 millones de pesos para poder trabajar”, dijo y destacó: “Puedo decir que no hemos tenido un solo día sin clases que tenga que ver con mantenimiento”.

Los convenios

Uno de los convenios establece que la Provincia entregará un aporte no reintegrable para la adquisición de insumos para el “Reacondicionamiento del Sistema de Distribución de Agua Potable - Etapa I” y la obra complementaria de refuerzo troncal. El financiamiento será por 180.194.400 pesos para la Etapa I y a ese monto se agregará la inversión requerida para los 1.500 metros de refuerzo troncal con aumento de sección, cuyo presupuesto será actualizado por el EPAS.

El gobernador y el intendente también acordaron la construcción de un salón de usos múltiples (SUM) y aulas en el Centro de Formación Profesional (CFP) N° 18. Corfone realizará la construcción de una superficie cubierta de casi 100 metros cuadrados. El monto aproximado supera los 170 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 210 días.

Otro de los acuerdos es para ejecutar la obra de administración delegada de estacionamiento en el Sagrado Corazón de Jesús, en el cerro Calvario. Tiene un presupuesto estimado de 300 millones de pesos y un plazo de ejecución de 120 días.

El tercer convenio es para ejecutar por administración delegada la obra del mirador del cerro San Pedro, que cuenta con un presupuesto oficial 50 millones de pesos y un plazo de 90 días corridos. Contempla la ejecución de un deck como mirador, con espacio para descanso y contemplación. Se harán tareas de mantenimiento y puesta en valor del mirador existente ubicado en la cumbre del cerro y también se construirá un nuevo estacionamiento en la base.

Finalmente, se firmó un acta para dejar constancia del compromiso conjunto entre el gobierno provincial y la municipalidad, para la puesta en funcionamiento del Aula Taller Móvil (ATM) de reparación de autos y motos durante 2026.

También participaron de los actos el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; las ministras de Educación, Soledad Martínez y de Infraestructura, Tanya Bertoldi; y los secretarios del Interior, Gustavo Coatz y de Seguridad, Pablo Conforte, entre otros.



