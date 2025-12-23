En el marco del comienzo de la temporada estival, la prohibición de hacer fuego y el cumplimiento de las distintas normativas vigentes dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, el cuerpo de guardaparques continúa desarrollando procedimientos de control y fiscalización tanto en la zona sur como en la zona norte del área protegida.

Estas acciones tienen como objetivo prevenir incendios forestales, regular el uso público y garantizar el cumplimiento de las normas vinculadas al ingreso con mascotas, el uso de drones, la realización de actividades no habilitadas y el acampe en sectores no autorizados.

Durante los últimos días se llevó adelante un procedimiento de fiscalización en la zona norte del Parque Nacional, en el que participaron guardaparques de Parques Nacionales con el apoyo de la Brigada Rural de la División de Junín y la Policía de Traful.

El operativo implicó un gran despliegue logístico y permitió detectar actividades realizadas sin la correspondiente autorización, incluyendo acampe en sectores no habilitados y la realización de fuego, conductas especialmente graves en el actual contexto de emergencia ígnea.

Como resultado del procedimiento, se labraron las actas de infracción correspondientes y se procedió al secuestro de equipamiento utilizado como equipos de pesca, elementos generales y un gomón utilizado para la flotación por un río en infracción a la normativa vigente.

Las actuaciones continúan su curso dentro del procedimiento administrativo legal, el cual prevé sanciones para este tipo de conductas.

Se recuerda a visitantes y residentes que informarse previamente, respetar la normativa vigente y utilizar únicamente los espacios y actividades habilitadas es clave para proteger el Parque Nacional y evitar sanciones, además de reducir riesgos para las personas y el ambiente.