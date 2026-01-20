La municipalidad adquirió este lunes 19 de enero una unidad de última generación mediante el uso de fondos propios. El intendente Luis Bertolini destacó que la inversión es el resultado de una administración eficiente de los tributos abonados por la comunidad.

En un acto que marca la continuidad del plan de equipamiento integral de la ciudad, el intendente de Plottier, el arquitecto Luis Bertolini, encabezó la entrega de un camión volcador 0 km destinado a potenciar las tareas operativas locales. La nueva unidad se integrará de manera inmediata a las labores que lleva adelante la Secretaría de Servicios Públicos, actualmente bajo la conducción de la Dra. Julia Reyes, con el objetivo de optimizar la respuesta ante las demandas de mantenimiento urbano.

Esta adquisición se concretó íntegramente con recursos provenientes de las arcas municipales. Según explicaron desde el Ejecutivo, la compra es el reflejo de una gestión responsable y estratégica de los impuestos que aportan los vecinos y vecinas, permitiendo que el dinero de la comunidad se traduzca en activos tangibles que mejoren la calidad de vida en los barrios. El jefe comunal resaltó que contar con maquinaria propia es un paso fundamental para garantizar la autonomía en la prestación de servicios esenciales.

Durante la jornada de presentación, Bertolini aprovechó la oportunidad para dialogar con los funcionarios del área y el personal operativo que tendrá a su cargo la nueva unidad. En este intercambio, se trazaron los lineamientos y objetivos para el corto plazo, haciendo hincapié en la necesidad de mantener el ritmo de trabajo para cumplir con las metas de saneamiento y obras públicas. El intendente fue enfático al señalar que el camión es una herramienta al servicio de la gente, lograda gracias al esfuerzo compartido entre el Estado y el contribuyente.

"Es un camión destinado exclusivamente a Servicios Públicos. Es un vehículo adquirido con fondos propios, a través de los impuestos que pagan los vecinos", concluyó el mandatario local, reafirmando el compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura técnica para que la ciudad de Plottier.