Después de cuatro años de cierre, esta semana se dio un paso clave para la reapertura del Centro de Salud Chacras Sur “Miguel Roca”, en la ciudad de Chos Malal. Se realizó la apertura de sobres de la licitación para finalizar la obra, un proyecto largamente esperado que apunta a fortalecer el sistema sanitario local y garantizar el acceso a la salud para cientos de vecinos.

El centro de salud no solo brindará atención a la población del sector Chacras Sur, sino también a habitantes de localidades cercanas como Chorriaca, que durante este tiempo se vieron obligados a trasladarse mayores distancias para recibir atención médica.

Durante el acto, la jefa de Zona Sanitaria, Celia Luque, subrayó la importancia del avance y recordó las dificultades que atravesó el proyecto.

“Vemos más cerca el sueño del equipo de salud. Es una obra que no pudo terminarse cuando debía y quedó atrapada en idas y venidas durante años”, expresó.

Uno de los momentos más significativos estuvo a cargo del intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, quien realizó un enfático pedido de disculpas a la comunidad por el prolongado cierre del establecimiento. “Pido perdón por las injusticias que han sufrido los vecinos y vecinas que asistían a este centro de salud, y también por quienes no pudieron ver la necesidad de priorizar un área de primera necesidad”, señaló.

El jefe comunal remarcó que el impacto del cierre fue profundo, ya que el centro cumplía un rol sanitario clave para una amplia zona. En ese sentido, sostuvo que la decisión de avanzar con la obra busca revertir una situación de inequidad y atender las necesidades reales de la población.

“No se trata solo de levantar paredes, sino de garantizar la mejor calidad y el mejor servicio de salud”, afirmó.

Según se informó oficialmente, una vez adjudicada la obra, el plazo de ejecución será de cinco meses, lo que permitirá poner nuevamente en funcionamiento el establecimiento y mejorar la capacidad operativa del sistema de salud en el norte neuquino