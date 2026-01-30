En los últimos días algunos pacientes oncológicos de Neuquén capital se encontraron con una complicada situación. Reclaman que PAMI no está haciendo entrega de anastrozol, un medicamento fundamental para evitar que vuelva la enfermedad en aquellos que se están recuperando. Miguel Hernández, vecino del barrio Belgrano, destacó en diálogo con Verano de Primera por AM550 y 24/7 Canal de Noticias, que desde las farmacias aducen que el organismo nacional no realizó la licitación para esta medicación.

Hernández resaltó que desde la farmacia a la que concurre habitualmente le aclararon que hicieron los reclamos correspondientes, y que son varias personas que necesitan la misma droga y están en idéntica situación.

"Antes, como mucho, tardaban 10 o 15 días en entregar el medicamento. Yo hice los papeles el 29 de diciembre porque hay que presentar la ficha para que la aprueben" explicó. En el caso de Miguel, es su madre quien necesita del tratamiento. "Hace un mes que no toma la medicación, la última vez fui a la doctora y me dio muestras médicas pero tampoco da para estar yendo a molestar todo el tiempo", sostuvo.

El valor de una caja de 30 comprimidos asciende a los dos millones de pesos, un precio inalcanzable para la mayoría de los jubilados. El tratamiento se realiza en periodos de seis meses tras los cuales se vuelve a presentar otra receta para autorizar otros seis meses más. "Hay mucha más gente en la misma situación y, como son abuelos, no saben cómo moverse ni reclamar", destacó Hernández.