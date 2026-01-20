En medio de la tragedia y el dolor de haber perdido miles de hectáreas de bosque nativo, fauna y hogares, hay historias que aparecen para emocionar y brindar algo de alegría en momentos catastróficos.

Desde Fundación Planeta Vivo, su presidente Fer Pieroni compartió la historia de Jesús, un vecino de Puerto Patriada que huyó cuando el fuego llegaba a su casa y amenazaba todo a su paso. Al vecino lo conocieron mientras los voluntarios realizaba un relevamiento en las zonas incendiadas, quien aprovechó para contarles su historia y su preocupación.

Jesús estaba durmiendo cuando el fuego lo despertó y, gracias a un vecino, logró escapar junto a sus perros, pero en medio del caos, el miedo y el humo, se desencontró con sus mascotas, quienes huyeron para distintas zonas.



A Káiser, uno de sus perros, una persona lo levantó herido de la ruta y lo llevó a un hogar de tránsito, donde lo curaron y cuidaron. Mientras tanto su dueño no sabía donde estaban aunque tenía la esperanza de en algún momento volver a encontarse.

Días después, mientras la fundación entregaba alimento llegaron a un hogar de tránsito sin saber que allí estaba el perro de Jesús. Hablando con el transitante, se dieron cuenta que a ese perro lo conocían, por lo que les había contado el dueño previamente, y que su familia lo estaba buscando.

"Ella nos contó que estaba muy preocupada porque sabía que tenía una familia, pero no había podido localizar quiénes eran. Automáticamente salimos a buscar a Jesús y lo llevamos para que pudiera reencontrarse con Káiser", comentaron quienes ayudaron a que se de el encuentro.

A partir de esta emotiva historia, aprovecharon para recordar que el paisaje increíble de la Patagonia hoy está cubierto de cenizas y muchas familias aún atraviesan momentos muy difíciles.

"Muchos animales no tienen el alimento suficiente para afrontar los meses que vienen. Pero aun así, hay un clima de esperanza, la comunidad está saliendo adelante, ayudándose unos a otros y transitando este momento juntos. Esta historia, al menos para mí, es un mimo en medio de tanto dolor por eso se las comparto", comentó con emoción.

Otros animales rescatados por un veterinario en la Comarca Andina.

Además aclaró que Jesús aún busca a su otra perrita, de quien hasta el momento no se sabe dónde podría estar.

Qué hace la Fundación y cómo ayudar a los animales de la Patagonia

Fundación Planeta Vivo está colaborando constantemente con los afectados en los incendios. Se encargan de rescatar y rehabilitar tanto animales silvestres como domésticos. Actualmente están llevando alimento para los animales en las zonas incendiadas de Chubut. Con la colaboración y donaciones, lograron entregar más de 10 toneladas.

Aclaran que sin embargo el daño es tanto que esta cantidad de alimento balanceado para perros y gatos, maíz y fardos no alcanza para cubrir todas las necesidades. Quien quiera ayudar con su donación puede hacerlo al alias: Planetavivo2023

También pueden seguir su recorrido y conocer su aporte en las redes de fundación.planetavivo.arg.