El Servicio Provincial de Manejo del Fuego informó que el incendio forestal en la zona de Puerto Patriada, en jurisdicción de El Hoyo, se mantiene en condición de contenido. No obstante, durante la jornada del lunes 19 de enero se detectaron reactivaciones de focos en distintos puntos del área ya afectada por el fuego.

Las reactivaciones se dieron en un contexto de aumento del peligro, vinculado a las altas temperaturas y a condiciones climáticas que complican el control total del incendio.

La superficie afectada y el operativo en marcha

De acuerdo al parte oficial N° 14, emitido a las 20:30, la superficie afectada alcanza las 14.770 hectáreas, con daños sobre matorral, bosque implantado y bosque nativo. En el operativo trabajan 241 personas desplegadas en el terreno.

Durante el lunes, el personal ingresó de forma pedestre, embarcada y helitransportada a sectores como Bahía Las Percas, Bahía Desafío y La Condorera, donde se realizaron recorridas, tareas de enfriamiento y repaso de líneas sobre focos secundarios.

Sectores con mayor actividad durante la jornada

Desde el organismo detallaron que, después del mediodía, se activaron focos principalmente en los cañadones de El Trueno y Bahía Las Percas, además del campo de Payan Delgado. En Bahía Las Percas el trabajo se realizó con herramientas manuales, mientras que en Payan Delgado se contó con intervención de medios aéreos.

También se registraron puntos calientes en El Coihue, a la altura del kilómetro 6, en Arroyo Las Minas y en el sector de La Burrada, dentro del perímetro del incendio. En esas zonas se llevaron adelante tareas de enfriamiento con equipos de agua y apoyo aéreo.

Control sostenido y evaluación diaria

Otros sectores, como El Pedregoso y áreas cercanas al Rincón de Lobos, permanecieron bajo vigilancia con recorridas permanentes. Los medios aéreos intervinieron a requerimiento del personal de línea.

Al cierre del informe, los brigadistas continuaban trabajando en tareas de control y liquidación de focos. Según se informó, las estrategias y la distribución del personal serán evaluadas nuevamente en función de la evolución del incendio y de las condiciones climáticas.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Bosques, continúa a cargo del operativo y es la fuente oficial de información sobre la situación en Puerto Patriada.