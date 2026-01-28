Por primera vez, el público podrá votar en vivo en el certamen Pre Confluencia y elegir qué artistas serán seleccionados para presentarse en el escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Confluencia, lo cual es de gran relevancia porque el festival es uno de los más importantes del país y una vidriera cultural y económica vista por no menos de 1.500.000 personas. La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó la gran participación en el certamen pues se inscribieron 380 artistas. “Fue un trabajo muy exhaustivo que llevó adelante el equipo de Cultura hasta llegar a las 12 bandas seleccionadas”, explicó.

En esta edición, además de la evaluación del jurado, la elección de los ocho artistas que subirán al escenario Confluencia estará en manos del público, que podrá votar en vivo a su banda favorita. La funcionaria detalló que el sistema de votación es sencillo: quienes asistan al escenario Limay encontrarán en pantalla un código QR para emitir su voto.

La votación podrá realizarse una sola vez por persona y los resultados se verán en tiempo real. Asimismo, remarcó que el certamen Pre Confluencia forma parte de la política cultural que impulsa la Municipalidad durante todo el año a través del programa Capital Acústica, que promueve la participación de artistas locales. “Neuquén es una ciudad muy activa culturalmente y muchas de las bandas ya cuentan con el reconocimiento del público”, expresó Pasqualini.

También destacó Pasqualini la importancia de que el público participe con su voto y aclaró que el Pre Confluencia contempla artistas de la provincia de Neuquén y del Alto Valle. Cada día del concurso se presentarán seis bandas y se seleccionarán cuatro grupos musicales.

Las 12 bandas seleccionadas son Ñuke Mapu, de folklore patagónico (General Roca); Belu Missón, propuesta pop (Neuquén capital); Niño Condenado, con una fusión de R&B, pop alternativo e hip-house (General Roca); Kala, de R&B, hip hop e indie (General Roca); Klown, new metal melódico (Neuquén capital); y D5, de hip hop y rock (Cinco Saltos). Completan la lista Panóptico (rock alternativo y progresivo), LadyBel (pop), Erika Sofía (pop, soul, R&B y urbano), Magdalena Vitale (folk fusión), Dahy Galeassi (rock pop, pop e indie rock) y Nube (rock psicodélico), todas de Neuquén capital.

Por otro lado, Pasqualini recordó que continúa la rifa de vehículos y explicó que se puede adquirir fácilmente a través de la página web de la Municipalidad.

Además, la funcionaria subrayó algo importante para las arcas municipales: la Fiesta Nacional de la Confluencia es a costo cero para el municipio, ya que no se encarga de la contratación de los artistas y se trabaja con el acompañamiento de la provincia y auspiciantes.

En cuanto al impacto económico, destacó que el evento generó el año pasado un movimiento de 50 mil millones de pesos y que este año se estima que alcance los 65 mil millones. Por último, aseguró que el armado de los escenarios avanza según lo previsto y que el objetivo es tener todo listo con 48 horas de anticipación para las pruebas técnicas.

“Es una fiesta familiar que disfrutan los neuquinos y quienes llegan desde localidades cercanas. El apoyo del público es fundamental. Los esperamos martes y miércoles”, expresó.

Podes darme una alternativa de titulo, enfocado en que el público podrá votar a su artista o banda favorita para que esté en el escenario mayor de la Fiesta nacional de la Confluencia 2026.

Mira la entrevista del grupo Ñuke Mapu en CN 24/7 Canal de noticias: