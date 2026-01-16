En un acto encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Esteban Cimolai, se inauguró una nueva ampliación de la red de gas natural en la Segunda Meseta de Centenario. La actividad incluyó también la firma de un contrato para ejecutar una próxima etapa que beneficiará a 466 familias de la localidad.

Durante la actividad, el mandatario destacó el apoyo sostenido de la Provincia para mejorar el acceso a servicios esenciales, especialmente en barrios donde el sector privado no suele invertir. Subrayó el modelo de gestión conjuntacon los municipios para impulsar obras mediante contratos de obra delegada.

Figueroa explicó que este sistema permite a la Provincia prefinanciar los trabajos, mientras que los municipios se encargan del recupero, lo cual garantiza mayor agilidad y participación vecinal. “Esto nos permite conectar cada vez a más vecinos”, aseguró.

El gobernador señaló que el Estado interviene en los lugares donde no hay inversión privada, como parte de una estrategia de equidad territorial. Recordó que recientemente se llegó con gas natural a Los Miches, y que en las próximas semanas se hará lo propio en Las Ovejas y Varvarco.

En el caso de Centenario, Figueroa destacó que el programa permitió llevar gas natural a más de 3.000 familias, consolidando un esquema exitoso que se planea replicar en otras localidades. “Vamos a seguir potenciando este programa en todo el territorio”, remarcó.

La obra inaugurada ahora beneficia a 96 familias de los barrios Libertad y Nuevo Amanecer, con una inversión de $169.210.000 y fue ejecutada por la empresa Instalquen S.A.. El intendente Cimolai agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y valoró el trabajo conjunto.