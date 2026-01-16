La Secretaría de Trabajo de Río Negro puso en marcha el programa Verano con Derechos en toda la Zona Atlántica rionegrina, una iniciativa que articula controles laborales, asesoramiento jurídico gratuito y difusión de programas de capacitación abiertos a la comunidad. La campaña se activa en pleno auge turístico, con Las Grutas como uno de los principales polos de actividad.

De esta manera, el organismo reforzó los operativos habituales de fiscalización y desplegó una estrategia integral que busca acompañar la dinámica del trabajo estival, acercando el Estado provincial a los lugares donde la temporada acelera los vínculos laborales.

Durante el operativo, trabajadores, empresas y empleadores particulares pueden acceder a asesoramiento legal laboral sin costo y conocer las distintas herramientas que impulsa la Secretaría, entre ellas los programas de capacitación que durante el último año permitieron otorgar más de 4.000 certificaciones en distintas localidades de Río Negro.

En paralelo, se desarrolla un operativo de fiscalización laboral que recorre el corredor costero desde El Cóndor hasta Playas Doradas, con tareas de relevamiento en establecimientos vinculados a la actividad turística.

Oficina especial en Las Grutas

Como punto de atención directa, funciona una oficina especial en Las Grutas, ubicada en peatonal Viedma y Allen, 2° bajada. El espacio está abierto de lunes a viernes de 8 a 13 y de 18 a 20, con personal de la Delegación zonal de Trabajo de San Antonio Oeste y equipos de distintas áreas de la sede central.

La Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, destacó la importancia de la iniciativa: “El verano genera oportunidades laborales, pero también exige mayor presencia del Estado para garantizar que esas oportunidades se den en condiciones justas”.

En ese sentido, remarcó: “Verano con Derechos no es solo fiscalización: es información, acompañamiento y cercanía, para que tanto quienes trabajan como quienes emplean sepan cuáles son sus derechos y responsabilidades”.

El programa busca consolidar un esquema de prevención y acompañamiento que permita ordenar la dinámica laboral en temporada alta, garantizando condiciones de trabajo seguras y justas. Además, apunta a fortalecer la difusión de derechos laborales y a promover capacitaciones que mejoren la empleabilidad en sectores vinculados al turismo y los servicios.