Rolando Figueroa afirmó que la semana que viene se cancelarán US$26 millones de deuda

El gobernador Rolando Figueroa ratificó hoy el proceso de desendeudamiento que lleva adelante la Provincia y confirmó que el próximo lunes, 19 de enero, Neuquén cumplirá con un nuevo compromiso financiero por 26 millones de dólares. Desde el inicio de la gestión la deuda se redujo en U$S460 millones y eso permitió cerrar el 2025 con un stock de deuda pública del orden de los U$S806 millones.



El pago a efectuar el lunes corresponde a Letras del Tesoro emitidas durante la anterior gestión de gobierno, precisamente en octubre de 2023, y forma parte de una política de administración responsable y eficiente que se ha implementado para dar previsibilidad a las cuentas públicas.



"Estamos pagando una deuda que, como ustedes saben, tomamos en el orden de 1.300 millones de dólares y hoy ya la hemos reducido un 38%. El lunes estamos cancelando 26 millones de dólares adicionales de letras emitidas en octubre del 2023”, detalló el mandatario provincial en contacto con la prensa este jueves, durante la firma del Acta Acuerdo por la obra de la Avenida Mosconi en la Capital.



Ordenar para redistribuir



Figueroa subrayó que este ordenamiento financiero no ha significado un freno para el desarrollo de la Provincia. Por el contrario, destacó que Neuquén logra cumplir con sus acreedores mientras mantiene un nivel de inversión histórico: “Además de estar pagando la deuda, estamos ejecutando 1.000 millones de dólares en obra pública”, enfatizó.



El mandatario señaló que estos indicadores permiten a los neuquinos comenzar el 2026 con la tranquilidad de un Estado presente y solvente. En ese sentido, mencionó tres pilares que marcan el inicio del ciclo lectivo y laboral: tener ya confirmada la fecha de inicio de clases, haber firmado a fines de 2025 los acuerdos salariales 2026 con la totalidad de los gremios que representan a los trabajadores estatales y constatar que el esfuerzo realizado se traduce en indicadores de crecimiento verificables como el hecho de que Neuquén lidera la generación de empleo privado en Argentina.



Para finalizar, el mandatario vinculó el saneamiento de las cuentas con la mejora en calidad de vida de la ciudadanía: "Creo que la sustentabilidad social, el cuidado del ambiente y el crecimiento económico son motivos para que todos los neuquinos festejemos. Este es el resultado de una administración que es y debe ser ordenada".



Con este nuevo pago, el Gobierno provincial continúa fortaleciendo su perfil crediticio y ratifica la calificación que obtuvo recientemente por parte de la agencia calificadora FIX SCR al considerar a Neuquén “BBB+(arg)” por su administración de gastos corrientes y activos, la posición de liquidez favorable, autonomía fiscal superior a la media y el bajo riesgo de refinanciación que presenta.



