Desde el Hospital Dr. Ramón Carrillo, de San Martín de los Andes, el equipo del Servicio de Cardiología informó que realizaron por primera vez en la ciudad un ecocardiograma transesofágico. Se trata de un estudio cardiológico de alta complejidad, que hasta el momento debía derivarse a centros de mayor complejidad.

Este estudio se realizó hoy, martes 27 de enero, y mañana se hará otro. Destacaron que representa un "salto de calidad en la atención de la salud cardiovascular, permitiendo observar el corazón con gran detalle desde el esófago, logrando imágenes más precisas que el ecocardiograma tradicional".

Es fundamental para diagnosticar y evaluar enfermedades de las válvulas cardíacas, infecciones cardíacas, coágulos dentro del corazón y para la toma de decisiones en tratamientos complejos.

Recordaron que poco tiempo atrás la Cooperadora adquirió el equipo que había sido solicitado por el Servicio de Cardiología. Las autoridades del hospital lo entregaron priorizando la importancia de resolver situaciones de complejidad sin la necesidad de derivaciones, brindando seguridad y seguimiento a pacientes complejos.

Desde el nosocomio agregaron que el logro es muy importante no solo para San Martín de los Andes, sino también para toda la Provincia del Neuquén, ya que fortalece el Sistema Público de Salud y garantiza acceso equitativo a estudios de alta complejidad para pacientes de la zona sur de la provincia.