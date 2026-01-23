El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del ministerio de Energía, informa a sus usuarios sobre la modificación del esquema de subsidios energéticos residenciales dispuesta por el Gobierno nacional y los cambios que esto implica.

En este sentido, el Ente recordó que la subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético de Nación, a partir del decreto 943/2025, crea el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza al ex Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

De esta manera, se elimina régimen de segmentación (Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3), y se dispone la unificación de los beneficiarios en una única categoría de usuarios residenciales, según los nuevos criterios de inclusión y exclusión a los subsidios energéticos.

Para acceder al subsidio, los hogares -considerando en conjunto a los integrantes del hogar- deberán tener ingresos netos inferiores a 3 canastas básicas. Con los beneficios por zona desfavorable, en la Patagonia esto se traduce actualmente en un límite de 4.790.000 pesos.

Para algunos casos, también hay otros requisitos descriptos detalladamente en la página oficial de Nación: https://www.argentina.gob.ar/subsidios

Con el nuevo esquema se definen nuevos bloques de consumo base de energía eléctrica:

300 kilovatios/hora (kWh) para los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre de cada año. 150 kWh para marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre de cada año.

Los kWh consumidos por encima de los volúmenes máximos subsidiables no estarán sujetos a bonificaciones.

Los hogares que califiquen para estar en la categoría “con subsidio”, tendrán una bonificación base del 50 % todo el año.

De manera extraordinaria, y sólo durante 2026, se incorpora una bonificación del 25 % desde el comienzo de este nuevo esquema, que irá disminuyendo hasta desaparecer por completo en diciembre de este año.

Si bien para los usuarios que ya están inscriptos en el ex RASE no es obligatorio volver a hacer el trámite, se recomienda que verifiquen y/o actualicen sus datos, o realicen el reempadronamiento en el ReSEF.

Ante cualquier duda, o por mayor información, acercarse a la oficina más cercana de ANSES, o desde la página oficial.