El Centro Regional de Hemoterapia de Neuquén atraviesa un momento alentador en cuanto a la donación de sangre. En las últimas semanas, las donaciones comenzaron a recuperarse y hoy el banco logra responder a la demanda existente, algo que desde el organismo atribuyen directamente a la solidaridad de la comunidad y al acompañamiento de los medios de comunicación.

“La verdad es que las donaciones están remontando. Por suerte, estamos pudiendo cumplir con la demanda que tenemos y esto es gracias a que la gente responde, a los medios y a nuestros llamados”, explicó la bioquímica del centro Gabriela Giordana en diálogo con 24/7 Canal de Noticias. Según detalló, esta mejora permitió que el banco de sangre comience a estabilizarse, una situación que genera alivio y optimismo entre los trabajadores del área.

Sin embargo, Giordana remarcó que el desafío principal es sostener este nivel de donación en el tiempo. “Enero y febrero son meses históricamente muy complicados, pero por ahora estamos logrando abastecer. La comunidad de Neuquén es muy solidaria y siempre responde, así que estamos más que agradecidos”, señaló, y subrayó que se trata de un esfuerzo colectivo.

En la misma línea, Analía Uriburu, también bioquímica del Centro Regional de Hemoterapia, recordó que la necesidad de sangre no se detiene durante el verano. “Los pacientes no se toman vacaciones y la necesidad es permanente. Por eso necesitamos que todos vengan a donar”, expresó. Además, destacó que el aumento del turismo en la provincia abre una nueva posibilidad: convocar también a personas de otras provincias que se encuentren de visita y puedan acercarse a donar.

Desde el centro reiteraron que todos los grupos y factores son necesarios y bienvenidos. Quienes deseen donar pueden hacerlo de lunes a viernes de 8:30 a 14, y los sábados hasta las 13 en Planas 1915 de Neuquén capital. Además, se encuentra disponible la atención a través de redes sociales y canales de contacto para despejar dudas antes de acercarse y evitar traslados innecesarios. De lunes a sábado, donar sangre en Neuquén es posible y, hoy más que nunca, necesario.

Mirá la entrevista completa: