En pleno verano y vacaciones, los Parques Nacionales recomiendan visitar sus mejores atracciones de forma segura para disfrutar de paisajes únicos. Uno de los recomendados es la senda a la Laguna Llón, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en San Carlos de Bariloche.

Lo primero que se debe saber es que para cualquier actividad de este tipo es obligatorio realizar el registro de trekking, como también planificar tu salida y chequear el pronóstico previamente.

En el caso de este trekking, tiene una duración de cuatro horas solo de ida, un desnivel de 600m y en total una distancia de 8km.

El sendero comienza a pocos metros de la seccional de Guardaparque de Pampa Linda, transitando el mismo sendero que lleva al refugio Otto Meiling. Luego de caminar 300 metros tomar un desvío hacia la derecha y luego de 15 minutos de marcha se llega al río Alerce, que se cruza por un puente colgante.

Aclaran que todo el camino está bien señalizado e inicia con una pendiente muy pronunciada hasta el cartel “laguna Ilón 2 horas”. Luego se continúa por un terreno relativamente plano.

Es obligatorio reservar el pernocte con varios días de anticipación. Una vez que se llega a la laguna hay que registrarse en los domos, allí se prestan servicios de alojamiento, acampe y comidas.

Desde la playa de la laguna y hacia la izquierda inicia un sendero que lleva hacia un mirador llamado Mirada del Doctor, la distancia a recorrer desde los domos es de 4 km solo de ida.

Cabe destacar que en Pampa Linda el wifi es limitado, es conveniente realizar las consultas y reservas en los sitios con buena señal de teléfono o de Wifi.

Otra cosa a tener en cuenta es que el camino vehicular para llegar a Pampa Linda tiene horarios de circulación, que son los siguientes:

• Subida únicamente: de 10:30 a 14 desde Los Rápidos

• Bajada únicamente: de 16 a 18 desde Pampa Linda

• Doble mano: desde 19:30 a 9

• Prohibido subir entre las 14 y las 19:30

Por último, la mejor fecha para visitar este lugar es de noviembre a abril, cuando el clima acompaña y no hay gran cantidad de gente.