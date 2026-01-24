Neuquén cuenta con espacios Pet Friendly en los cuatro principales balnearios ribereños de la ciudad: Sandra Canale, Albino Cotro, Gustavo Fahler y Brun de Duclot. Estos sectores fueron acondicionados para que las personas puedan disfrutar de la costa del río Limay junto a sus perros y gatos, en áreas claramente identificadas.

La iniciativa se enmarca en la ordenanza N°15072, reglamentada e implementada por la Municipalidad de Neuquén, y responde a la necesidad de ordenar el uso del espacio público durante el verano.

Qué establece la ordenanza municipal

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, explicó que la norma surgió a partir de las distintas posturas de la comunidad respecto al uso de la costa con animales no humanos.

“Una parte de la comunidad elige disfrutar de la costa con sus animales y otra prefiere que no sea así. Lo que hicimos fue reglamentar e identificar en los cuatro balnearios los sectores habilitados”, señaló la funcionaria.

Reglas básicas para permanecer en los balnearios

De Giovanetti remarcó tres puntos centrales que deben cumplirse en los sectores habilitados:

Los animales deben permanecer únicamente en las zonas Pet Friendly señalizadas.

Los perros deben estar siempre con collar y correa .

En el caso de animales temperamentales, es obligatorio el uso de bozal.

Además, los responsables deben levantar las heces de forma inmediata para mantener la limpieza del lugar.

Controles y concientización

Durante las temporadas de verano anteriores, inspectores municipales recorrieron los balnearios con tareas de concientización para promover una convivencia armónica entre los visitantes.

“Se realizaron pocas infracciones porque siempre buscamos concientizar”, indicó De Giovanetti. Actualmente, el foco está puesto en informar y socializar la existencia de estos espacios, aunque ante reiterados incumplimientos se labran actas de infracción.

Diferencia entre pasear y permanecer en el balneario

La funcionaria aclaró que la ordenanza no prohíbe circular por la costa con animales. La reglamentación está pensada para quienes permanecen en los balnearios, por ejemplo, con reposera y estadía prolongada.

En cualquier caso, los animales no humanos deben estar siempre con collar y correa, y con bozal cuando corresponda.

Sectores habilitados en cada balneario

Balneario Albino Cotro

Costa del río Limay, entre calle Linares y calle San Antonio.

Balneario Sandra Canale

Sector izquierdo de calle Gatica, entre los sanitarios y el puesto de guardavidas.

Balneario Brun de Duclot

Zona comprendida entre el puesto 4 y el 5 de guardavidas.

Balneario Gustavo Fahler