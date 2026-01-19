El comienzo de la semana deja atrás el respiro del domingo. Este lunes el sol vuelve a tomar el control en Neuquén y Río Negro, con temperaturas que se moverán entre los 32 y 33 grados en el Alto Valle y un ambiente típicamente estival.

La calma durará lo justo. Con el correr de la tarde, el viento empezará a ganar fuerza y hacia la noche se esperan ráfagas que pueden alcanzar entre 60 y 70 kilómetros por hora. Un clásico regional que no sorprende, pero sí condiciona planes, sobre todo al aire libre.

Alto Valle y costa: calor pleno y ráfagas protagonistas

En ciudades como Neuquén, Cipolletti y Roca, el lunes será ideal hasta media tarde. Luego, el viento marcará el ritmo del cierre de la jornada, con polvo en suspensión y temperaturas que se mantendrán altas incluso entrada la noche.

En la costa rionegrina, el escenario será similar. Las Grutas tendrá máximas cercanas a los 31 grados, con condiciones ideales para la playa durante el día, aunque las ráfagas de la tarde obligarán a prestar atención a sombrillas y reparos.

Cordillera: la excepción tranquila del lunes

Mientras el valle y la costa se preparan para el viento, la cordillera mostrará su mejor versión. Bariloche y San Martín de los Andes tendrán sol pleno, temperaturas agradables —entre 26 y 28 grados— y vientos leves, con noches frescas que invitan a descansar.

Martes inestable: calor y posible tormenta

El martes el calor no da tregua y suma un ingrediente más. Se espera una jornada muy calurosa, con máximas que podrían acercarse a los 36 y hasta 40 grados en la zona de Neuquén capital y alrededores.

Además, el pronóstico anticipa períodos de inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde o noche. El viento volverá a intensificarse, con ráfagas fuertes que acompañarán el cierre del día.

Miércoles: el calor se afirma

Para el miércoles, el pronóstico indica que el calor fuerte se instala con más decisión. Sin demasiadas sorpresas, las temperaturas seguirán altas y el viento continuará siendo parte del paisaje.

Así arranca la semana en la región: sol, calor, viento y algo de incertidumbre para el martes. Un combo conocido en Neuquén y Río Negro, que entusiasma a quienes disfrutan del verano y genera alguna que otra mueca entre los que ya extrañan el frío.