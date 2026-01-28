¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 28 de Enero, Neuquén, Argentina
SEGÚN LA INFLACIÓN

El viernes cobran con ajuste salarial los estatales de Neuquén

Los empleados públicos tendrán sus salarios acreditados con el incremento acordado según la evolución del IPC.

Por Rubén Boggi

Director de Mejor Informado y conductor del programa Así Estamos por Mitre Patagonia.
Miércoles, 28 de enero de 2026 a las 10:06
El gobierno neuquino confirmó que los salarios de los trabajadores del Estado, y de los jubilados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), estarán depositados el viernes, en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN), con la actualización del 7,9 por ciento, de acuerdo con la evolución del Índice de Precios (IPC) durante el último trimestre.

Cobrarán los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, al igual que jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

Si bien el incremento corresponde al último trimestre de 2025, el gobierno provincial ya acordó con los gremios la pauta salarial para este año, al igual que ocurriera el año pasado.

Con ATE, UPCN y Viales, el acuerdo de actualización por inflación regirá hasta mitad de año. En el caso de los docentes representados por el gremio ATEN, tendrá vigencia durante todo el año.

 

