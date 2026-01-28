El gobierno neuquino confirmó que los salarios de los trabajadores del Estado, y de los jubilados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), estarán depositados el viernes, en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN), con la actualización del 7,9 por ciento, de acuerdo con la evolución del Índice de Precios (IPC) durante el último trimestre.

Cobrarán los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, al igual que jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

Si bien el incremento corresponde al último trimestre de 2025, el gobierno provincial ya acordó con los gremios la pauta salarial para este año, al igual que ocurriera el año pasado.

Con ATE, UPCN y Viales, el acuerdo de actualización por inflación regirá hasta mitad de año. En el caso de los docentes representados por el gremio ATEN, tendrá vigencia durante todo el año.