La dupla tres del mundo cumplió con los pronósticos. Horacio Zeballos y Marcel Granollers superaron a los brasileros Orlando Luz y Rafael Matos por 6-3 y 6-4 y se clasificaron a las semifinales del Abierto de Australia.

La dupla de tenistas sigue marcando su camino dentro del circuito, con 10 títulos en su poder, dos de ellos en Roland Garros y el Us Open; ahora van por su tercer Grand Slam en Australia, donde caminan a paso sólido.

En los cuartos de final no tuvieron inconvenientes para quedarse con el triunfo por 6-3, 6-4 en una hora y 26 minutos de juego, ante Orlando Luz y Rafael Matos, e igualando su mejor participación en la competencia, cuando en el 2022, y 2023 llegaron también en semifinales.

la dupla es 3 del mundo y quedó cerca del puesto 1 de la ATP

Ahora, se medirán ante la dupla formada por el estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski, quienes también avanzaron con autoridad sobre los checos Petr Nouza y Patrik Rikl por 6-2 y 6-3. El duelo está pautado para el jueves desde las 00 (hora Argentina)

En la actualidad, Horacio Zeballos en el quinto del ranking en dobles, y Granollers el sexto. Con el actual torneo que están haciendo, quedarán muy cerca del 1 en dobles, donde ocupan el tercer escalón de la ATP.