El domingo por la tarde se registró un siniestro vial en Villa La Angostura, por un automóvil que despistó y terminó con su conductor hospitalizado.

Ocurrió sobre la Avenida Siete Lagos, en la rotonda de Circunvalación a la altura de Puerto Elma, una zona de alto tránsito vehicular. El hecho fue reportado a las 18:27, momento en el que se activó el protocolo de emergencias tras la notificación realizada por la Comisaría 28.

Según la información oficial, el incidente se produjo por el despiste de un vehículo, lo que provocó que una persona quedara atrapada dentro del mismo al costado del camino.

Al llegar al sitio, el personal interviniente comprobó la presencia de una única víctima, por lo que se procedió a realizar las tareas de extracción según los protocolos de seguridad correspondientes.

Indicaron que tras ser liberado del vehículo, la persona fue trasladada de inmediato al hospital local Dr. Oscar Arraiz, donde recibió atención médica para evaluar su estado de salud.

El operativo estuvo acompañado por personal de la Comisaría 28 y el equipo médico del hospital local.

Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones ni sobre la mecánica del accidente, que al parecer solo habría involucrado a este auto.