Tomi Espinosa: "El drag queen es un espacio seguro que me salvó la vida"

Tomi Espinosa, el joven artista de Aluminé que se robó todas las miradas al subir al escenario con Lali Espósito en el Ruca Che, habló en el programa “Regalado es caro”, que se transmite por Versus Stream, donde contó cómo vivió ese momento inolvidable y cómo nació su pasión por el arte drag. Con apenas 11 años, Tomi ya se convirtió en un símbolo de libertad y expresión artística.

En la entrevista relató que su encuentro con Lali fue posible gracias a una cadena de gestiones y mucha ilusión: "Titi me dijo ¿Y si le mandamos un video a Lali para que puedas conocerla acá en Neuquén", recordó entre risas. Así comenzó una historia que unió a su familia, autoridades provinciales y la producción de la cantante hasta lograr que el sueño se hiciera realidad.

Tomi descubrió el drag a los nueve años, mirando videos en YouTube. “Me encantó lo que veía, me sentí cómodo, esto es lo que traigo conmigo”, contó durante la charla. Desde entonces, combina danza, canto, maquillaje y diseño de vestuario en cada una de sus presentaciones.

Su mamá recordó que la danza forma parte de su vida desde que era un bebé: "Una vez pensé que estaba convulsionando, pero en realidad se movía al ritmo de la música que sonaba en el auto", relató con ternura. Zamba, chámame, cueca: Tomi baila todo lo que suena en casa, acompañado siempre por sus padres y su hermano Benja.

El pequeño artista fue una de las figuras más aplaudidas del show de Lali en Neuquén, donde miles de personas presenciaron su talento y carisma sobre el escenario. Su historia, cargada de arte, amor y orgullo, sigue inspirando a chicos y grandes en toda la región.