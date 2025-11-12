El siniestro ocurrió este martes por la tarde en la intersección de Avenida Argentina y Elordi, una de las zonas más concurridas del centro de Neuquén capital.

Un Renault Sandero blanco que circulaba en sentido norte-sur por Avenida Argentina impactó contra una Toyota SW4 que transitaba por Elordi. Según testigos, ambos conductores intentaron evitar el choque, pero la maniobra terminó con el Sandero sobre la vereda.

Solo daños materiales

El vehículo menor quedó incrustado contra un árbol, provocando la caída de una rama sobre la vereda. A pesar del golpe, no hubo lesionados ni entre los conductores ni entre los peatones que suelen circular por el lugar.



La ambulancia no fue necesaria, ya que ninguno de los involucrados presentó heridas. En el sitio no había presencia de inspectores ni policías al momento, y los conductores intercambiaron documentación por su cuenta.

Vecinos reclaman más seguridad vial

Comerciantes y vecinos del sector aseguraron que no es la primera vez que ocurre un accidente similar en esa esquina.

“Hace unas madrugadas, otro auto también terminó arriba de la vereda”, contó uno de ellos.

El hecho reaviva el reclamo por la instalación de semáforos o reductores de velocidad en la zona, donde el tránsito suele ser intenso durante la tarde, especialmente entre quienes usan el bulevar para caminar, correr o andar en bicicleta.