Una familia del barrio céntrico de Neuquén denunció un grave incidente vial registrado este miércoles a la madrugada, cuando una camioneta Toyota embistió a dos autos estacionados sobre calle Collón Cura y luego se dio a la fuga hacia la multitrocha.

El hecho ocurrió cerca de las 4:50, quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona y provocó daños totales en uno de los vehículos.

Así fue el impacto captado por cámaras

Según informó la familia afectada, la camioneta circulaba a alta velocidad antes de golpear a un Volkswagen Gol Trend rojo (modelo 2009) y a otro auto blanco estacionado adelante.

El estruendo despertó a varios vecinos y dejó uno de los autos atravesado en la calzada.

El padre del joven dueño del Gol Trend explicó que el vehículo había sido reparado recientemente y que la destrucción es total. El golpe también desplazó y dañó al segundo automóvil involucrado.

Investigación y denuncia en la Comisaría 21

La familia radicó la denuncia en la Comisaría N°21 de Neuquén y solicitó colaboración para identificar al conductor que escapó sin brindar asistencia.

El vehículo afectado solo cuenta con seguro contra terceros, por lo que buscan testigos, imágenes de cámaras particulares y cualquier dato que permita avanzar en la investigación.

Cómo aportar información

Quienes hayan presenciado el choque o cuenten con registros de seguridad pueden comunicarse al 299 401-9699.