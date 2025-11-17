El asfalto sigue ganando terreno en Neuquén capital y esta vez el foco está en el barrio Z1, donde la Municipalidad lleva adelante una intervención de más de 300 cuadras que está moviendo por completo la fisonomía del sector. Con cuadrantes en distintas etapas de avance, las obras se traducen en algo concreto para quienes viven allí: mejor circulación, más conectividad y un acceso más seguro a los servicios.

El secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, recorrió la zona y explicó que el proyecto está dividido en cinco sectores, algunos ya muy avanzados y otros que se incorporaron recientemente al contrato. De hecho, dentro del barrio ya hay más de 80 cuadras pavimentadas, mientras que en el resto se trabaja a ritmo firme en cordones cuneta. En el quinto cuadrante, uno de los más nuevos, se suman obras de cloacas porque se trata de un área que no contaba con ese servicio.

Según estimó Nicola, varios cuadrantes quedarán listos en pocas semanas, mientras que el último estaría finalizado en marzo de 2025. Todo forma parte del Plan Orgullo Neuquino, que —como recordó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini— avanza de forma simultánea en distintos barrios con asfaltos, avenidas troncales, loteos con servicios y procesos de regularización.

Barrio transformado

La transformación de Z1 también se apoya en las troncales que ya quedaron pavimentadas en etapas previas, como Primero de Mayo, Primero de Enero, Poliansky y el acceso por Néstor Barros. Estos corredores facilitan la conexión con toda la ciudad y permiten que cada cuadrante interno se pueda terminar sin complicaciones.

Mientras tanto, el municipio continúa con otras obras estratégicas en el oeste. En Crouzeilles, por ejemplo, ya se pavimentaron 1200 metros y el canal pluvial está entrando en su tramo final. Además, se preparan nuevas licitaciones para seguir extendiendo la conectividad hacia la Autovía Norte.

Grandes avances

De acuerdo con el relevamiento más reciente, el Z1 muestra avances dispares por cuadrante: el 1 tiene el 70% de los cordones y la mitad del asfalto listos; el 2 y el 3 ya completaron una parte de los cordones; el 4 suma un 60% de cordones y un 40% de carpeta; y el 5 está en la etapa inicial de trazado y obras de cloacas.