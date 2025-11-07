Hay celebraciones que trascienden las velas y los brindis, y esta no es la excepción. Con la maravillosa excusa de que es su cumpleaños, el músico neuquino Agustín Manzur se sube al escenario de Mood para regalar (y regalarnos) una noche de canciones, emociones y encuentros.

Con más de doscientas personas confirmadas entre amigos, familia y seguidores, el artista celebrará un recital íntimo y potente, donde se mezclarán temas nuevos, versiones inéditas, los clásicos de siempre y algunas sorpresas que prometen hacer vibrar a todos los presentes.

La cita es este domingo 9 de noviembre, a las 21 hs, cuando suene el primer acorde de su guitarra. Esa será la señal de inicio de un show muy especial, donde confluirán nuevas canciones, clásicos, invitados y un regalo musical que promete ser inolvidable.

¿Cómo surgió la idea de celebrar tu cumple con un show?

Surge porque me convocaron en Mood para abrir shows de otros artistas, y me propusieron que meta una fecha propia. Cuando vi que mi cumpleaños caía domingo, pensé: “¿Qué mejor que festejarlo con toda mi gente y la gente que me sigue?”. Así nació la idea de un show lindo, con canciones nuevas, con temas de los discos y también con canciones de hace muchos años que nunca había presentado en vivo. Va a ser hermoso.

¿Qué cosas van a pasar el domingo arriba del escenario?

Vamos a hacer unas veinte canciones. Hay temas del disco "Vulgarmente", un par de "El Otro Miente", canciones nuevas y algunas viejitas que volvieron a aparecer y que tienen mucho que ver con mi historia. Como es mi cumpleaños, me voy a dar el lujo de tocarlas en vivo. Además, vamos a hacer un solo cover, que estamos preparando para que suene increíble, y habrá varios invitados especiales, toda gente que la música me regaló en este largo trayecto y que quiero que estén ahí, compartiendo escenario conmigo.

¿Y debajo del escenario? ¿Qué esperás que pase con el público?

Cada vez que doy un show, busco conectar con la gente. Esta vez será especial porque la mayoría de los que estén ahí son personas que quiero y que me acompañan desde hace mucho. Sé que va a haber una conexión muy fuerte, como la que siempre me brindan, de esas que solo se dan cuando podés conectar desde la emoción, desde las vivencias de cada una de las canciones. Espero que sea una noche mágica.

Al ser un “cumple show”, supongo que entre los invitados habrá amigos, familia y seguidores. ¿Cómo te hace sentir reunirlos a todos?

Poder unirlos es hermoso. Más allá de lo musical, me gusta tener una buena relación humana con toda esa gente. Que estén ahí significa que perciben el amor con el que uno hace las cosas. Es una manera de celebrar la vida y agradecerles por acompañar siempre.

¿Qué es lo que más te emociona de la devolución que te hace el público?

Siempre las devoluciones de la gente son una caricia. Me emociona mucho recibir ese cariño de la gente, siempre me marca. Y también me pasa con mis afectos. Recuerdo especialmente cuando presenté Vulgarmente: uno de mis hijos subió al escenario, y yo sé que le da mucha vergüenza eso, y aun así lo hizo y me abrazó adelante de todos. Fue el momento más hermoso de todos, una de esas cosas que te quedan grabadas para siempre.

"El escenario es mi pecera, mi lugar en el mundo. Es donde me desconecto de la rutina y conecto con la gente", detalló.

¿Cómo te sentís cumpliendo “cuarenta y largos”? ¿Imaginabas este presente cuando eras chico?

Y si, ya son cuarenta y tantos… (Risas) Me siento feliz. Todo va sobre rieles, y la música me ha dado tanto que esto también es una forma de agradecer. Cuando era chico, soñaba con que la gente cantara mis canciones, y hoy eso pasa. Ver que las hacen propias y las disfrutan es algo que te eleva. Es un montón. Me emociona.

¿Qué te da el escenario que no te da otra actividad?

El escenario es mi pecera, mi lugar en el mundo. Es donde me desconecto de la rutina y me conecto con la gente, con los músicos, con la emoción. Es difícil ponerlo en palabras, pero es mi lugar natural, me da todo.

En este recorrido musical, ¿hubo alguien clave para vos?

Hubo muchos momentos y personas importantes, pero sin duda, mis viejos fueron fundamentales. Siempre me apoyaron en todo, y eso no tiene precio. Después, la familia, los amigos, mi novia, la gente que te ama incondicionalmente. Ellos siempre están, y este show también es para ellos. Estoy muy agradecido de tenerlos cerca.

¿Qué te gustaría que se lleve la gente del show?

Se que se van a llevar una noche hermosa, llena de amor y de música. Ya con que se queden con alguna canción en la cabeza, con un recuerdo, con un videito en sus celus o una emoción que no se olviden, ya eso es un montón para mí. Eso es lo que más deseo.

Y si pudieras regalarte algo musical por tu cumpleaños, ¿qué sería?

Me lo voy a regalar. Justamente, hay una parte del show en la que voy a cantar canciones que no están grabadas y que marcaron mucho mi vida. No sé si voy a poder hacerlas sin emocionarme. Y el cover que vamos a hacer es mi canción favorita en el universo. Es una canción muy difícil de hacer, pero me quiero dar el lujo de cantarla. Ese va a ser mi regalo de cumpleaños, un regalo musical.

"El cover que vamos a hacer es mi canción favorita en el universo", adelantó el músico.

Celebrar la música, celebrar la vida

Agustín Manzur sigue apostando por la música local, por las canciones con alma y por ese vínculo genuino con el público que lo acompaña desde hace años en cada uno de sus desafíos musicales. “Es tan difícil que alguien te escuche... porque tus amigos te van a escuchar, tu familia, tus hijos te van a escuchar, pero si el público no se identifica con lo que contás, es muy difícil que se cope”, reflexiona Agustín.

Sus composiciones hablan del amor y del desamor, de la amistad, de los vínculos complejos, de la alegría, de la muerte. Sus letras son espejos de la vida misma: sentimientos, emociones y experiencias que nos atraviesan a todos por igual. Quizás sea eso lo que hace de su música una compañía entrañable.

Y este domingo es una gran oportunidad para vivir una noche colmada de emociones, amigos, melodías, celebración y gratitud. “Espero que todos se vayan con el corazón lleno”, dice el cantante, y cierra la charla con una invitación abierta: “Vengan todos. Este domingo los espero en Mood (Neuquén).”

Y así será este gran festejo, porque cuando la música y la vida se celebran juntas, el resultado no puede ser otro que una fiesta.