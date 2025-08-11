Cultura, juegos y música: así fue el festival “Había una vez en Casa”

La ciudad de Neuquén fue escenario este fin de semana de un multitudinario festival para las infancias, que convocó a más de 4.000 personas. El evento “Había una vez en Casa” combinó música, teatro, acrobacias, juegos y una feria de emprendedores, transformando la Casa de las Leyes y su entorno en un espacio de encuentro para grandes y chicos.

La jornada comenzó a las 15 horas en la plaza ubicada sobre Av. Olascoaga y Libertad, con más de 50 emprendedores de los barrios Belgrano y Villa María. Las familias disfrutaron de la kermés, inflables, postas de juegos y partidas de ajedrez con el profesor Nuncio Agostino, en una tarde soleada que acompañó el espíritu festivo.

Entre los presentes estuvieron autoridades provinciales como la vicepresidenta 1.ª de la Legislatura, Zulma Reina; la ministra Julieta Corroza; el ministro jefe de gabinete Juan Luis “Pepe” Ousset; y la coordinadora Candela Bermúdez Wendel. Ellos recorrieron el festival, que también incluyó espectáculos circenses, acrobacias y actividades coordinadas por el grupo Vañka para los más pequeños.

El histórico edificio de Casa de las Leyes ofreció múltiples propuestas: una sala para primeras infancias con tableros Montessori, narraciones a cargo de TodoJunto, teatro infantil con “Los Entretenedores” y el cierre musical de Los Musis de Prófica. También se presentó la serie de libros “Los cuatro elementos” y se exhibió la muestra artística “Ilustrando un futuro sin trabajo infantil”.

Además de las actividades culturales, en la biblioteca y el recinto histórico se proyectaron cortos de la OIT y se brindaron recorridos guiados sobre la historia legislativa. La tarde concluyó con una merienda de chocolate y tortas fritas, coronando una jornada que se suma al calendario anual de talleres, conversatorios y visitas educativas organizadas por Casa de las Leyes para la comunidad neuquina.