Fuera de la cárcel: presos de la U11 jugarán contra Neuquén Rugby en un encuentro inédito

Este domingo por la mañana se vivirá un hecho histórico en Neuquén. Tehuelches XV, el equipo de rugby conformado por internos de la Unidad Penitenciaria 11, tendrá su primera experiencia fuera de los muros: se enfrentará a la división superior del Neuquén Rugby Club en un partido amistoso cargado de simbolismo y emoción.

“Es la primera vez en la Patagonia que se hace algo así, y la ansiedad es enorme. Los jugadores están expectantes, saben que se trata de un momento único”, afirmó Eduardo “Din” Rueda, integrante de la comunidad Espartanos y referente del proyecto Tehuelches XV en Neuquén, en diálogo con el programa Entretiempo de AM550.

El encuentro tendrá un formato especial: serán tres tiempos de 20 minutos, con la posibilidad de que en el último se mezclen jugadores de ambos equipos. “Es un partido súper amistoso, con amigos. Lo importante no es el resultado sino el compartir, el valorar el camino recorrido”, agregó Rueda.

Una experiencia que traspasa los muros

El rugby en la Unidad 11 comenzó hace más de seis años como parte del movimiento impulsado por la Fundación Espartanos en cárceles de todo el país. Desde entonces, cada domingo los internos entrenan bajo reglas claras: quienes integran el equipo deben tener buena conducta, no consumir drogas ni mostrar comportamientos violentos.

El proyecto, que nació en Buenos Aires y se expandió a más de 60 cárceles, apunta a la reinserción social y al fortalecimiento de valores como el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo. “Esto es una evolución. Muchos empezaron sin saber nada de rugby y hoy tienen la oportunidad de vivir un partido en una cancha grande, con césped y tribunas. Es un paso más en un camino que busca transformar realidades”, destacó Rueda.

Seguridad, familia y tercer tiempo

El encuentro tendrá estrictas medidas de seguridad. El club permanecerá cerrado y solo podrán ingresar las personas autorizadas en la lista oficial: jugadores de Neuquén Rugby, invitados especiales y familiares de los internos, quienes tendrán la oportunidad de verlos jugar en libertad por primera vez.

“El tercer tiempo va a ser una fiesta. Una empresa nos donó chorizos y vamos a compartirlos todos juntos en el medio de la cancha. Va a ser un momento inolvidable”, anticipó Rueda.

Los internos lucirán camisetas azul oscuro con detalles violetas, que llevan la inscripción “Tehuelches”, pantalón blanco y medias similares a las de la selección argentina de fútbol.

Un hito con proyección

Desde la organización remarcan que se trata de “un hito en Neuquén”. No solo porque es la primera salida de los internos para disputar un partido oficial de rugby, sino porque marca un avance concreto en un proyecto que busca generar segundas oportunidades.

“Este encuentro no es un punto final, es apenas una etapa más de un trabajo que venimos haciendo hace años. Ojalá no sea la última vez, porque creemos en lo que genera el rugby: respeto, camaradería, pertenencia y superación”, reflexionó Rueda.

Con los valores del deporte como bandera, Tehuelches XV saldrá este domingo al césped del Neuquén Rugby Club para demostrar que, más allá de los muros, siempre se puede construir un nuevo camino.

El proyecto Tehuelches XV en la voz de uno de sus fundadores: