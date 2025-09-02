República NQN, el nuevo programa de streaming que pone a Neuquén en el centro de la escena

Neuquén suma una nueva propuesta a su ecosistema digital con el nacimiento de República NQN, un programa de streaming que se propone mostrar todo lo que tiene la provincia desde una mirada fresca, comprometida y diversa.

El programa se emite los martes y jueves de 20 a 22 hs por Versus, y también genera contenido exclusivo en redes sociales bajo el usuario @republica.nqn, donde sale a la calle a encontrarse cara a cara con los neuquinos.

La iniciativa surgió a partir de la fusión de tres programas anteriores que compartían una misma inquietud: darle visibilidad a las expresiones culturales, sociales y artísticas de la provincia. El resultado es República NQN, una propuesta renovada que busca informar, entretener y conectar con lo que pasa en la vida cotidiana de quienes habitan el territorio neuquino.

El equipo está compuesto por seis voces con perfiles distintos pero complementarios: Sebastián Lorenzi, Sofía Frugoni, Micaela Damico, Fernando Palomeque, Sofía Jalfon y Ricardo Sáez. Juntos conforman un espacio dinámico que combina columnas, entrevistas, debates, información actualizada y especiales dedicados a distintas temáticas que atraviesan la vida de la provincia.

Dónde y cómo verlo:



Día y hora de emisión: martes y jueves de 20 a 22 hs.

Plataforma: Youtube @versusls