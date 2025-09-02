De “playero” a estrella: el reginense que se llevó un beso de Mirtha Legrand

Lo que comenzó como un día más en busca de oportunidades terminó cambiándole la semana a David Noval, un actor oriundo de la ciudad rionegrina de Villa Regina que hace años vive en Buenos Aires. Este joven terminó convirtiéndose en el “playero” que acompaña a Mirtha Legrand en su regreso a la publicidad, una aparición que se volvió viral en redes y lo puso bajo los reflectores.

“Estoy muy emocionado, conmovido. Nunca imaginé que esto iba a tener tanta repercusión. El video explotó en redes y me llaman de todos lados. Desde Córdoba, por ejemplo, me escribieron para invitarme a un desfile y hasta me pidieron que mande un saludo”, comentó en Tardes de Primera, el programa que conduce Huguex Cabrera y que se emite por 24/7 Canal de Noticias.

El rodaje, para un comercial de Shell, fue una experiencia inolvidable. "Cuando Mirtha llegó, pusieron la música de su programa y todos la aplaudieron. Yo estaba muy nervioso, pero traté de disimularlo. Ella improvisaba y todo quedaba espectacular. El beso con el que se despide no estaba en el guion, surgió en el momento", recordó.

Su historia con la actuación comenzó en su infancia, cuando participaba en obras en el Círculo Italiano. Más adelante, una beca obtenida tras un seminario de comedia musical con Ricky Pashkus marcó su destino: mudarse a Buenos Aires para formarse y dedicarse de lleno al mundo del espectáculo. Desde entonces, trabajó como extra en series y en distintas campañas publicitarias.

Lo llamativo es que ni siquiera planeaba presentarse al casting que lo cambió todo. “Ese día fui a una prueba y no quedé. Pero justo ahí mismo se estaba haciendo otro casting. Buscaban a un chico común, de entre 20 y 25 años, y me animé a presentarme. Así empezó todo”, relató.

Hoy, con la emoción todavía presente, Noval tiene claro su objetivo: seguir construyendo su camino en la actuación. "Muchos me dijeron que haber compartido escena con Mirtha Legrand en una publicidad es algo histórico, porque hacía mucho que ella no grababa un comercial", expresó con orgullo el actor rionegrino.

Mirá la entrevista con David Noval en el programa Tardes de primera:



