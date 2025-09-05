Con el lema “Nadie Fabrica solo” y un video inspirado en la icónica serie argentina El Eternauta, se dio inicio este jueves al evento Fabricando Futuro, una iniciativa liderada por un grupo de jóvenes empresarios que buscan poner en el centro del debate el potencial de la industria nacional. Cerca de 1.500 asistentes participaron en el encuentro realizado en el Deseo Club, organizado por el Movimiento Industrial y La Fábrica Podcast, fundada por Tomas Karagozian, Valentino Romano, Oliver Maltz, Román Guajardo, Pedro Gentile y Mario Medoro.

El evento contó con una “mesaza industrial” que reunió a referentes clave del sector, entre ellos Daniel Herrero, presidente de Mercedes Benz; Victoria Kopelowicz, directora de Tulipán; Christian Otero, director de Lucciano’s; y Santiago Siri, emprendedor y tecnólogo, quien aportó herramientas para integrar la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías en la industria.

Ponencias y autoridades de gran calibre

Oliver Maltz, presidente del Movimiento Industrial, destacó en su discurso inaugural que hace una década detectaron una imagen negativa del empresario industrial y optaron por la autocrítica y la comunicación: “Hace más o menos diez años, nos presentaron una encuesta en la que nos dimos cuenta que la imagen del empresario industrial era pésima. En vez de criticar nosotros decidimos hacer autocrítica. A partir de ese momento, todos los años recorremos catorce mil kilómetros por año. Nos recorrimos cientos de ciudades del interior profundo porque entendemos que uno no puede querer lo que no conoce”. Maltz subrayó el objetivo de poner a la industria “de moda” y la satisfacción de reunir a mil quinientas personas en un evento “impresionante”.

En una intervención destacada, Daniel Hadad, fundador de Infobae, abordó la revolución que genera la inteligencia artificial en los medios y en la industria. Instó a los jóvenes empresarios a construir su propio discurso público sobre el sector productivo: “Lo que uno no comunica, nadie lo va a hacer. Es mejor que lo hagan ustedes mismos. Nadie va a poder imponer un discurso para la industria mejor que ustedes. Ustedes son un equipo. No pierdan eso. Es lógico que los quieran correr. No le teman a eso. Comuniquen mejor que ellos”.

Hadad también advirtió sobre el impacto acelerado de la inteligencia artificial generativa, que reduce la capacidad de adaptación de las empresas a apenas meses en comparación con la transición de internet: “Internet le dio a las empresas unos 20 años para adaptarse. Siento que la inteligencia artificial generativa le va a dar veinte, pero veinte meses, no mucho más”.

Durante la charla en formato La Fábrica Podcast, Daniel Herrero resaltó la importancia de planificar con una visión de largo plazo para fortalecer las empresas y contagiar optimismo a los equipos. Herrero explicó que Mercedes Benz compró la distribución exclusiva de la marca para Argentina y la fabricación y exportación de la Sprinter para Latinoamérica y otros mercados. Mientras el plan original contemplaba fabricar catorce mil Sprinters, la empresa proyecta producir dieciséis mil este año y veinte mil para 2025. “Para el año que viene esperamos que el setenta por ciento de lo que se produzca sea para mercado de exportación”, puntualizó.

Victoria Kopelowicz, directora de Tulipán, compartió cómo la empresa apuesta por una comunicación inclusiva y campañas que desafían tabúes, como la iniciativa “Cogiendo reactivamos la economía”. Detalló además el desarrollo de productos innovadores, como el preservativo Big, de 57 milímetros de ancho nominal, creado para superar las excusas comunes sobre su uso: “Está un poco la excusa, o sea, para algunos es cierto, pero para otros era excusa de ‘no me lo quiero poner porque me aprieta’. Entonces, ante ese tema dijimos: ‘Bueno, tenemos que sacar un Big para ir rompiendo las excusas’”.

Christian Otero, director de Lucciano’s, narró el éxito del lanzamiento de un alfajor de pistacho que superó el millón de unidades vendidas en poco más de dos semanas y la expansión hacia mercados internacionales como Italia y Estados Unidos. Destacó que la empresa duplicó la cantidad de tickets de un año a otro, impulsada por la innovación y la inversión sostenida. Definió a Argentina como “Harvard para el emprendedor” y anticipó la apertura de nuevos locales para llegar a 115 sucursales en el corto plazo.

En la mesa se discutieron desafíos como la presión impositiva, la necesidad de reglas claras y la competencia extranjera, especialmente la industria automotriz china. Herrero advirtió: “China invierte cinco por ciento de su producto bruto en investigación y desarrollo, con lo cual es un monstruo. Estás compitiendo contra un Estado, no contra una empresa. Todos tendremos que prepararnos para eso”. También destacó la resiliencia y adaptabilidad de las empresas argentinas.

Por su parte, Otero resaltó el orgullo de generar trabajo local y el crecimiento prudente en una compañía familiar fundada junto a su padre. Santiago Siri, en su intervención, explicó cómo las nuevas herramientas digitales aplicadas a todos los procesos empresariales potencian resultados y aportó claves para integrar la inteligencia artificial en proyectos industriales, una temática cada vez más relevante en la agenda local y global.

Uno de los momentos más destacados fue la entrega del Premio al Emprendedor Industrial del Año 2025, iniciativa conjunta del Movimiento Industrial y La Fábrica Podcast. De más de cien postulaciones, seis finalistas llegaron a la etapa final, entre ellos Carmelo Dezeo (Boogie’s), Daniela Hoyos (Chester HOME), Francisco Ciampa (Asaparri), Francisco Rodríguez (Deseado Brewing), Iván Kraljev (Arbanit) y Javier Basaldua (Babasal).

El jurado, integrado por Martín Castelli, Emanuel Fellay y Sol Rodríguez, junto con la votación del público presencial y virtual, eligió a Francisco Rodríguez por su emprendimiento Deseado, la primera marca de cold brew en lata de Latinoamérica. “Pionera del café ready-to-drink, con una amplia variedad de sabores para cada momento. Un energizante natural práctico, rico y siempre a mano!”, destacó el reconocimiento. El premio incluyó 5 millones de pesos, un curso ejecutivo en la Universidad Torcuato Di Tella, un año de caja de seguridad privada en Hausler, asesoramiento financiero y entrevistas en medios especializados.

En el cierre, Tomás Karagozian, CEO de TN Platex, enfatizó la importancia de la autocrítica y la comunicación con la sociedad para el sector productivo: “Nosotros, hace tiempo y como generación y como movimiento, decimos que creemos en la Argentina de la sumatoria, de una Argentina que siempre plantea todo en términos de falsas antinomias, disputas. Nosotros decimos que hay una postura de consenso, de equilibrio, donde si cedemos un poco nos encontramos”.

Fabricando Futuro impulsa la industria con innovación y autocrítica.

Karagozian subrayó la necesidad de fortalecer la relación entre empresas, trabajadores y comunidad, invertir en comunicación y trabajar por una industria más inclusiva y federal. “No podemos echarle la culpa a la sociedad por criticarnos. Tenemos que entender que si no dedicamos ni tiempo, ni esfuerzo, ni dinero a mostrar quiénes somos, qué hacemos y cómo hacemos las cosas en nuestras fábricas, está bien que la sociedad interprete lo que quiere”. Con ese llamado, alentó a mantener activa la industria y apostar al futuro del sector.

La jornada concluyó con la transmisión en pantalla gigante del último partido oficial de Lionel Messi con la camiseta albiceleste en Argentina, en el Monumental contra Venezuela, un cierre emotivo para una multitud que permaneció hasta el final de la noche, cerrando así un día dedicado a la innovación, la autocrítica y el compromiso con la industria nacional.