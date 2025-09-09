Deporte, naturaleza y ciclismo en Villa El Chocón: una pedaleada de 26 kilómetros, este sábado

Este sábado 13 de septiembre, vecinos y visitantes tendrán la oportunidad de descubrir los imponentes paisajes de Villa El Chocón desde una perspectiva distinta: arriba de la bici. La cita es para recorrer el circuito Los Gigantes, un paseo de 26 kilómetros que combina actividad física, aire libre y vistas inolvidables del embalse, la represa y las icónicas formaciones rocosas de la zona.

Organizado por Cicloturis Patagonia, el recorrido incluye guía habilitado, asistencia mecánica, traslado gratuito de bicicletas desde Neuquén capital, vehículo de apoyo, botiquín de primeros auxilios, comunicación VHF y seguros de accidentes personales y responsabilidad civil. Además, habrá una merienda al aire libre junto al río Limay, ideal para relajar y compartir entre pedaleadas.

El circuito invita a disfrutar del entorno natural “a la velocidad de la persona”, con tiempo para apreciar la fauna silvestre, la flora local y los aromas característicos de la estepa patagónica.

Uno de los puntos más atractivos del paseo es el paso por Los Gigantes, una serie de estructuras rocosas modeladas por miles de años de erosión eólica e hídrica, ubicadas a tan solo 11 kilómetros de la villa y a 8 de la represa Ezequiel Ramos Mejía. El escenario perfecto para los amantes de la naturaleza, la fotografía y el cicloturismo. Una propuesta ideal para salir del ritmo urbano, moverse al aire libre y descubrir otra cara de la Patagonia neuquina.