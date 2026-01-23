En Argentina, el 23 de enero se celebra el Día del Músico, una fecha instituida por la ley 27.106 en 2014 para recordar el nacimiento de Luis Alberto Spinetta, uno de los artistas más influyentes de la cultura nacional y referente del rock latinoamericano.

Spinetta nació el 23 de enero de 1950 en Villa Urquiza, Buenos Aires, y desde joven estuvo rodeado de música gracias a su padre, cantante de tango, y a sus tíos vinculados al sello discográfico Columbia. A los 17 años formó Almendra junto a Emilio del Guercio, Rodolfo García y Edelmiro Molinari, agrupación que marcó un hito con su estilo nostálgico y canciones como “Muchacha ojos de papel” y “Plegaria para un niño dormido”.

Trayectoria de Spinetta

Tras dos álbumes con Almendra, Spinetta inició su carrera solista en 1971 con Spinettalandia y sus amigos. Ese mismo año creó Pescado Rabioso junto a Black Amaya, Carlos Cutaia y Osvaldo “Bocón” Frascino, banda que renovó el rock nacional con discos como Desatormentándonos, Pescado 2 y Artaud, hasta su disolución en 1973.

Durante la década siguiente, Spinetta profundizó su trayectoria como solista, incorporando influencias jazzísticas y colaborando con figuras como Charly García, Mercedes Sosa, Fito Páez, Gustavo Cerati, Andrés Calamaro y Los Ratones Paranoicos. En 1991 lanzó Pelusón of milk, uno de sus discos más reconocidos.

Entre sus momentos destacados se encuentra el espectáculo "Spinetta y sus Bandas Eternas" de 2009, que reunió a grandes músicos como Charly García, Fito Páez, Ricardo Mollo, Juanse y Gustavo Cerati, consolidando su legado en la música argentina.

Luis Alberto Spinetta falleció el 8 de febrero de 2012 a causa de un cáncer de pulmón, dejando una obra artística que continúa resonando por su profundidad lírica y voz inconfundible, y que ha inspirado a numerosas generaciones de músicos.

Algunas de las canciones más destacadas de Spinetta

“Los libros de la buena memoria”, lanzada en 1973 por Pescado Rabioso dentro del álbum Artaud, que aborda la fragilidad de la infancia y la necesidad del cuidado afectivo, reflejando la sensibilidad emocional del autor.

“Seguir viviendo sin tu amor”, éxito solista de 1991 extraído de Pelusón of Milk, que relata la pérdida amorosa y la resiliencia ante la desilusión y el quiebre de un vínculo importante.

“Despiértate nena”, otro tema emblemático de Pescado Rabioso de 1973, que reflexiona sobre el aislamiento y la soledad, con una fuerte carga introspectiva.

“Muchacha ojos de papel”, parte del repertorio inicial de Almendra en 1969, canción que retrata un amor delicado y onírico a través de metáforas poéticas.

“Rezo por vos”, incluido en Artaud de 1973, que explora la conciencia personal y la introspección, destacando por su protagonismo de guitarra y bajo. Su versión junto a Gustavo Cerati es especialmente recordada.