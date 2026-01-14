La docente argentina Gloria Argentina Cisneros, de 39 años, fue incluida entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize 2026, por su labor como docente en la E.E.P. N° 793 “Don Carlos Arnaldo Jaime” en el Impenetrable chaqueño.

El galardón reconoce a educadores excepcionales con impacto en sus comunidades y más allá del aula y, el Global Teacher Prize, iniciativa de la Varkey Foundation organizada en colaboración con la UNESCO, entregará US$ 1 millón al docente cuya labor transformadora se destaque entre miles de nominaciones de todo el mundo.

La docente es reconocida con orgullo desde el norte nacional y traspasó las fronteras, tal como la destacó la organización internacional que enfatizó su desempeño en un proyecto educativo que superó los límites convencionales de la enseñanza con prácticas pedagógicas innovadoras con acciones comunitarias en un contexto de aislamiento geográfico y déficit de infraestructura.

La misma organización sostuvo que Cisneros, además, cumple funciones de cuidadora, administradora y líder comunitaria ante la falta de apoyo institucional, al tiempo en que incorporó tecnología, estrategias de aprendizaje activo y proyectos que impulsan la participación de los estudiantes.

Desde Global Teacher Prize destacaron el difícil acceso al área selvática norteña y sus condiciones socioeconómicas complejas. La selección de los finalistas se basó en la evaluación de su dedicación, creatividad, influencia comunitaria y resultados pedagógicos en contextos locales.

El ganador será anunciado durante el World Governments Summit, que se celebrará del 3 al 5 de febrero de 2026 en Dubái, donde la educadora competirá por el premio mayor.

Cisneros fue seleccionada junto a Rouble Nagi, de India; Jasmyn Wright, de Estados Unidos; Colleen O’Rourke, de Australia; Adeola Olufunke Akinsulure, de Nigeria; Timothy James Stiven, también de Estados Unidos; Alfonso Filippone, de Italia; Joshue Castellanos Paternina, de Colombia; Ana Hernández Revuelta, de España, y Ewa Stefania Drobek, de Polonia.