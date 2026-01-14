Hablar de pareja consciente es, en definitiva, hablar de atención. De registro. De algo que, según explica el médico psiquiatra y psicoanalista José Eduardo Abadi, suele perderse en la convivencia y en la rutina diaria: la noción real de quién es la persona que tenemos al lado.

“Muchas veces convivimos con el otro y no nos damos cuenta de quién está al lado nuestro”, señala Abadi en una entrevista con Mejor Informado. La vida cotidiana, con sus horarios, obligaciones y repeticiones, va instalando una dinámica automática que anestesia la percepción del vínculo. “Seguimos inmersos en esa rutina, y a veces esa rutina se convierte en falta de estímulo”, advierte.

En ese punto, aparece una dificultad central: aceptar que la pareja no se sostiene sola. “La pareja también es una labor, implica cierto esfuerzo”, explica. No se trata de un trabajo físico ni de una carga pesada, sino de una disposición interna que suele postergarse. “Empiezan a aparecer frases como ‘no importa’, ‘después lo hago’, ‘lo postergo’, y ese déficit termina siendo importante”, describe.

Para Abadi, uno de los grandes malentendidos en los vínculos es confundir seguridad con certeza absoluta. “Muchas veces se cree que porque hay rutina y seguridad ya sabemos lo que va a pasar”, plantea. Sin embargo, advierte que cuando desaparece lo interesante, lo que despierta curiosidad o deseo, el vínculo comienza a apagarse lentamente.

El médico psiquiatra y psicoanalista, José Eduardo Abadi, conversó con Nicolás Arano.

La pregunta entonces es inevitable: ¿en qué consiste ese trabajo en la pareja? Abadi aclara que no se trata de un sacrificio forzado ni de una obligación pesada. “Hablar de trabajo en la pareja no es como decir ‘tengo que levantar bolsas’”, señala. El eje, dice, está en algo mucho más sutil y profundo: el registro del otro.

“Tener noción de que hay otra persona”, resume. Pero inmediatamente complejiza la idea: ¿qué significa realmente tener noción? “Uno dice ‘la conozco’, pero ¿es la misma persona hoy que hace todos estos años? No”, afirma.

Aunque el tiempo haya pasado compartido, Abadi invita a cuestionar la falsa certeza del conocimiento total. “¿Estamos seguros de que la conocemos tal como es hoy?”, se pregunta. En esa duda aparece una clave fundamental del vínculo: la posibilidad de que el otro siga siendo, en parte, un territorio por descubrir.

Para el psicoanalista, la pareja consciente se sostiene en esa apertura permanente a lo nuevo. “¿No hay algo de lo nuevo permanente que vale la pena descubrir?”, plantea, y agrega que esa renovación no es unilateral. “También tiene que ver con mostrar lo nuevo de uno mismo. Eso es renovación”, concluye.

Elegir al otro, entonces, no es un acto que ocurre una sola vez. Es una decisión que se renueva todos los días, en la atención, en la curiosidad y en la disposición a seguir mirando —y dejándose mirar— como si nunca se terminara de conocer del todo.

Mirá la entrevista completa con José Eduardo Abadi: