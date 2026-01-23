La provincia de Río Negro puso en marcha en 2025 la Ley de Mecenazgo Cultural, una herramienta de financiamiento que busca fomentar la participación del sector privado en actividades culturales mediante incentivos tributarios. La normativa fue aprobada por la Legislatura provincial y reglamentada por la Agencia de Recaudación Tributaria.

En la convocatoria 2025 se presentaron 240 proyectos culturales, de los cuales 14 fueron seleccionados en una primera instancia por un comité evaluador.

Miradas de Río Negro

La muestra fotográfica “Miradas de Río Negro, entre lo natural y lo urbano” propone un recorrido visual que dialoga entre paisajes naturales de la costa rionegrina y escenas urbanas cotidianas, combinando fotografías a color y en blanco y negro.

Paisaje, ciudad y nuevas miradas

Las imágenes de paisajes naturales pertenecen a la fotógrafa Nancy Ayala, mientras que las fotografías urbanas apelan a la denominada “foto de calle”, registrando escenas habituales de ciudades rionegrinas, con una propuesta abierta a la interpretación del espectador.

La muestra plantea un diálogo entre la fotografía clásica —con énfasis en la técnica, la luz y la composición— y las nuevas formas de registro visual surgidas a partir del uso cotidiano del celular.

Cómo funciona la Ley de Mecenazgo Cultural

La ley permite que empresas, comercios y contribuyentes que aporten a proyectos culturales seleccionados reciban una retribución equivalente al total del aporte, aplicada como descuento en impuestos provinciales, como el automotor o el inmobiliario.

Aportes económicos y en servicios

El aporte no necesariamente debe ser en dinero. Según explicó el gestor cultural Jorge Pablo Rebolledo a FM Master, también pueden realizarse contribuciones en bienes o servicios, siempre que tengan un valor económico cuantificable. Por ejemplo, una casa de fotografía puede colaborar con la impresión de imágenes para una muestra.

Evaluación y criterios de selección

Los proyectos fueron evaluados por un jurado especializado, integrado por representantes del sector cultural y empresarial, incluyendo miembros de CAME. Entre los criterios considerados se encuentran:

Impacto comunitario

Sustentabilidad del proyecto

Alcance territorial

Organización, planificación y presupuesto

El objetivo es garantizar propuestas viables, con una estructura clara y capacidad de ejecución.

Una convocatoria que continuará

Desde la organización del programa se informó que esta selección corresponde a una primera etapa, y que el proceso continuará con la evaluación del resto de los proyectos presentados. Los resultados se darán a conocer a través de los canales oficiales de la Secretaría de Cultura de Río Negro.

Rebolledo destacó la importancia de que esta experiencia inicial resulte exitosa para consolidar la herramienta y ampliar la participación en futuras ediciones.