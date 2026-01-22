Un siniestro vial ocurrió en el kilómetro 38 de la autopista Panamericana, en sentido hacia Capital Federal, donde colisionaron un automóvil y una camioneta. Como consecuencia del impacto, uno de los conductores quedó inconsciente, mientras la mercadería que transportaba quedó desparramada en el lugar.

Una mujer que se encontraba en el lugar registró con su teléfono celular una secuencia que luego se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa cómo varios automovilistas detienen sus vehículos no para asistir a los heridos, sino para llevarse la mercadería caída tras el choque.

El registro muestra a personas descendiendo rápidamente de sus autos, algunos importados, tomando distintos productos y regresando a sus vehículos. Según el relato de la persona que filmaba, la carga incluía paquetes de cigarrillos, y uno de los comentaristas de ese registro señala que el chofer estaba inconsciente.

Viralización y repudio en redes

El video fue publicado en distintas plataformas digitales y no tardó en generar una fuerte reacción social. Usuarios de redes expresaron su repudio ante la actitud de quienes priorizaron el robo de mercadería por sobre la asistencia a las víctimas del accidente en la Panamericana.