Val Kilmer regresará a la pantalla grande a través de un innovador uso de la inteligencia artificial en la película 'As Deep as the Grave'. Este proyecto marca un hito al presentar al actor fallecido en 2025 tras una larga lucha contra el cáncer, recreado digitalmente para completar escenas que no llegó a filmar.

La producción utilizó material de archivo para reconstruir tanto la imagen como la voz del intérprete, contando con la autorización y participación activa de su familia para asegurar una representación fiel y respetuosa. Este proceso permitió mostrar a Kilmer en distintas etapas de su vida, desde una versión rejuvenecida hasta otra que refleja sus últimos años.

Adelanto tecnológico con sorprendente realismo

El primer adelanto de la película, presentado en CinemaCon, sorprendió por el realismo logrado con la tecnología, que no solo replicó su apariencia física sino también su voz y gestualidad, otorgándole un papel central en la historia.

Dirigida por Coerte Voorhees, 'As Deep as the Grave' se ambienta en la década de 1920 y narra la historia de una pareja de arqueólogos en territorio estadounidense. Kilmer interpreta a padre Fintan, un sacerdote con una profunda conexión espiritual con las culturas originarias, un rol concebido originalmente para él antes de que su salud se lo impidiera.

La decisión de revivir digitalmente a Kilmer ha reavivado el debate sobre los límites éticos del uso de inteligencia artificial en la industria del cine, especialmente en producciones póstumas. Aunque la familia del actor apoyó el proyecto, la discusión gira en torno a la línea que separa el homenaje de la posible explotación.

Desde el equipo de producción destacaron que el proceso estuvo guiado por tres principios fundamentales: consentimiento, compensación y colaboración con los familiares, buscando mantener la integridad artística y personal del actor.

Val Kilmer vuelve a la pantalla gracias a inteligencia artificial

Lo que distingue este caso es que, a diferencia de otras películas póstumas, no existe material previo filmado con Kilmer para estas escenas, lo que convierte su actuación en una creación completamente digital basada en su legado, con un fuerte impacto emocional para el público y la industria.

Aún sin fecha confirmada, se espera que la película llegue a los cines antes de fin de año. Mientras tanto, este estreno abre un nuevo capítulo en la forma en que la inteligencia artificial puede transformar el cine, planteando preguntas sobre el futuro de la actuación y los derechos de imagen más allá de la vida del actor.