Dura derrota de Los Leones ante Australia

Un partido difícil tuvieron Los Leones al enfrentarse a un gran seleccionado y lo sabían desde la previa al juego, por eso era muy importante no perder la concentración defensiva e intentar generar peligro pero sin dejar demasiados espacios.

Del otro lado, el mejor equipo del mundo que fue superior y una vez que llegó al gol creció en el juego aumentando la ventaja. Australia jugó un muy buen partido con una superioridad individual y colectiva irrefutable.

Argentina inició bien en el juego, y durante el primer cuarto tomó el protagonismo. El rival le permitió jugar y Los Leones se apropiaron de la bocha. El buen momento para los argentinos se vio reflejado rápidamente, porque a los 4 minutos Keenan, desde la derecha provocó el primer corner corto para que en la segunda chance aparezca Leandro Tolini y abra el marcador para la alegría de Los Leones.

El buen momento duro poco, porque en una ráfaga, Australia dio vuelta la historia y sentenció la victoria. A los 15 minutos Blake Govers, a través de un córner corto, puso el empate parcial. A los 21 fue Tom Wickham quien cerró una buena jugada colectiva desde la izquierda para el 2-1. Y dos minutos más tarde, otra vez Govers con el fijo, estableció el 3-1. Mientras que a los 25, Lachlam Sharp ya le puso el calificativo de goleada a la victoria parcial cerrando otra buena acción. Fueron 10 minutos en los que los australianos impusieron toda su superioridad. En la cancha y en el marcador.

El resultado no quedó ahí, porque si bien Argentina tuvo otras chances no supo aprovecharlas. A través de dos fijos Tolini no pudo concretar y finalmente falló. Quien no lo hizo fue Jeremy Hayward, que con el fijo estableció el 5-1 a los 9 minutos.

Cuando faltaban cinco minutos para el cierre del juego, Maico Casella acortó la ventaja a través del corto y sentenció el resultado final.

Argentina volverá a jugar el miércoles a las 21.30 ante India. Los Leones intentarán recuperarse enfrentando al seleccionado más ganador del historial olímpico.