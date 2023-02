Abrazua, cruzó la cordillera para brillar en el Supercross

El Super Cross de verano esta dejando grandes momentos para el deporte en nuestro país. Con grandes deportistas que dejan todo en el “Coliseo” cada sábado, pero también hay estrellas que se han ganado su lugar como el caso de la chilena Catalina Abrazua quien se quedó con su categoría y disfruta de su paso por Neuquén.

Catalina Abrazua tiene 21 años y es de Temuco, Chile. Desde muy pequeña se dedica al motocross de una pasión que heredo de su padre. Con un gran presente comento en Grito Sagrado como dio sus primeros pasos en este deporte:

“A los 7 mi papa corría motocross y me empezó a gustar, me consiguió una moto y empecé a entrenar en el campo por pasión. Cuando vio que tenia talento me llevo a las carreras zonales, con los buenos resultados ya comencé a entrenar y dedicarme a este deporte”