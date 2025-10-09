El extenso funeral a Miguel Ángel Russo en La Bombonera dio el tiempo suficiente para que diferentes actores del fútbol nacional se acerquen a despedida oficial para quien era el actual entrenador de Boca.

Desde Rosario, una delegación de Central partió después de la práctica en Arroyo Seco a Capital para acompañar a la familia de quien fuera entrenador del plantel profesional del club en cinco períodos diferentes. Allí conquistó, entre otras cosas, la Copa Argentina.

A la cabeza del grupo de jugadores se hizo presente Ángel Di María quien fue recibido en las instalaciones de La Boca por Juan Román Riquelme, presidente Xeneize. Junto al número 11 también se vio a Jorge Brown, Carlos Quintana (enyesado por su lesión en el tobillo de la pierna izquierda), Ignacio Malcorra y Alejo Véliz. Todos arribaron en diferentes autos particulares, sin indumentaria oficial e ingresaron en el más estricto de los respetos al lugar asignado.

Los primeros actos oficiales de Central para despedir al profesional incluyeron también un emotivo video que se difundió por los canales oficiales de la institución.

Desde River

Más tarde también llegó el actual presidente de River Plate, Jorge Brito. El empresario arribó en una van polarizada, de estricto traje y gafas negras para pasar rápidamente al sector del velatorio.

En ningún caso se difundieron fotos oficiales del acto, apenas unas imágenes captadas por la prensa y público en general a través de los teléfonos celulares.