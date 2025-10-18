Franco Colapinto logró pasar el primer corte clasificatorio en Austin y largó la 19ª fecha de la Fórmula 1 2025 desde la posición número 15, justo detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly en una grilla que sigue siendo dominada por Max Verstappen. El fuerte viento es uno de los aspectos para tener en cuenta en la puesta a punta de todos los autos.

Vuelta 16 de 56. Norris presiona a Leclerc por el segundo puesto. Desgastan neumáticos y se escapa Verstappen en la punta. Colapinto nuevamente 14° porque pasó a Ocon.

Vuelta 13 de 56. El Aston Martin de Stroll supera al Alpine de Colapinto que vuelve al puesto 15.

Vuelta 11 de 56. Verstappen líder descuenta para el campeonato. Colapinto sigue 14°. Gasly, su compañero, está 12°.

Vuelta 7 de 56. Golpe de Saiz, Williams, al Mercedes de Antonelli. Ambos afuera de carrera. Colapinto avanza al puesto 14.

4 vueltas de 56. Verstappen en la punta. Colapinto 16°. Normal desarrollo de carrera en el Estado de Texas.

2 Vueltas de 56. Colapinto perdió un puesto a manos de Bartoleto (Sauber). En la punta, limpia largada de Verstappen que se mantiene como líder, lo siguen Leclerc (Ferrari) y Norris (McLaren). Neumáticos medios para los dos Alpine. Gasly se mantiene 14°.

16:04 Comenzó la carrera a 54 vueltas.

16 horas. Arrancan los autos en la vuelta para calentar neumáticos sobre el asfalto.

El de Red Bull se quedó ya con la carrera Sprint, sumó la pole y ahora va por la final para darle pelea a los McLaren por el campeonato. Y es que el único que lo pudo seguir de cerca fue Lando Norris, el británico terminó segundo para la largada del domingo. El líder del certamen, Óscar Piastri partirá sexto.

Verstappen se quedó con la pole en Austin. El de Red Bull da pelea a los McLaren.

Como lo había sido la carrera Sprint, la clasificación en Estados Unidos también fue accidentada. Isaac Hadjar (Toro Race) sufrió un fuerte despiste en búsqueda de un buen tiempo en los primeros minutos de habilitación y por eso se mostró la bandera roja que interrumpió las acciones durante más de 15 minutos.

El Toro Race de Hadjar quedó destruido apenas comenzada la clasificación en Austin.

El primer tramo de la clasificación había dejado a Colapinto con el 16° mejor tiempo, no le alcanzaba para avanzar, pero a Alexander Albone de Williams le anularon su mejor registro porque se excedió los límites de la pista en una de las curvas.

Así, el registro de 1 minuto, 34 segundos y 671/1000 le valió al argentino para pasar la primera Qualy e ir por una mejor figuración que los 15 primeros de la grilla dominguera.

Sobre el final de la bandera a cuadros, expirando el tiempo para intentar meterse entre los 10 más veloces de este cargadísimo fin de semana previo a la final, Gasly le terminó arrebatando un lugar al sudamericano.

Se les viene Verstappen

A los “autos papaya” de Piastri y Norris se les viene Verstappen. El neerlandés viene descontando fuerte durante toda la previa a la final ya que se quedó con los 8 puntos del Sprint, donde el líder y su escolta del campeonato abandonaron por un accidente que provocó daños en sus autos.

El McLaren de Piastri nunca mejoró, el sexto puesto al momento de acelerar lo demuestra. Norris se mantiene a tiro, irá a la primera línea por el lado de afuera del radio de giro contra Verstappen, delante de Charles Lecrerc de Ferrari que se ubicó tercero en la clasificación.