En lo que será la definición del primer finalista, Belgrano y Argentinos Juniors se verán las caras a partir de las 21.10 las semifinales de la Copa Argentina. El Pirata y el Bicho vienen de dejar en el camino a Newell's y Lanús respectivamente, y buscarán jugar el partido definitivo del torneo más federal por primera vez. El ganador de este cruce disputará el título ante el vencedor del duelo entre River e Independiente Rivadavia. El encuentro será arbitrado por Yael Falcón Pérez y transmitido por TyC Sports.

Argentinos accedió a las semifinales tras superar a Central Norte (3-0), Excursionistas (3-0), Aldosivi (2-1) y Lanús (1-0). Este logro representa la tercera vez en la historia del club en semis, primera en los últimos cuatro años. En su último partido del Torneo Clausura, el equipo dirigido por Nicolás Diez venció 3-1 a Newell’s y se ubicó en la tercera posición tanto en su zona como en la tabla anual. El DT volverá a contar con Sergio Romero en el arco, que debutó ante la Lepra tras ser incorporado recientemente tras la baja por lesión de Diego Rodríguez.

Por su parte, Belgrano dejó en el camino a Real Pilar, Defensores de Belgrano, Independiente y Newell’s, y viene con un envión anímico luego de la victoria por 2-1 en La Bombonera ante Boca. Una de las novedades en los conducidos por Ricardo Zielinski será el regreso del goleador Franco Jara, quien se ausentó en el último partido por precaución, pero se encuentra recuperado y volvería a la titularidad.

Posibles formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski

Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Gabriel Florentín; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.