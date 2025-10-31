Franco Colapinto fue visto a los besos con una famosa en un boliche: quién es ella

Más allá de estar enfocado en continuar en la Fórmula 1 en 2026, Franco Colapinto se toma un respiro para disfrutar de la vida fuera de los circuitos. La joven promesa del automovilismo argentino, volvió a ser noticia, pero esta vez por un motivo ajeno al deporte. En las últimas horas, trascendió un video que lo muestra muy cerca de una figura conocida del mundo musical, y las imágenes no tardaron en desatar rumores de romance.

En LAM (América TV), Pepe Ochoa fue el encargado de contar los detalles del encuentro romántico. Según relató, el encuentro se produjo el último domingo, después de la carrera de Franco Colapinto en México, durante una fiesta organizada para celebrar el cierre. “Franco Colapinto corrió en México, hizo su carrera, hicieron un cierre del ciclo, una fiesta. Fue el domingo que pasó. Ella se apersonó, entraron, obviamente estaban en el VIP”, narró el panelista, mientras se revelaba que la protagonista es Meri Deal, cantante uruguaya

Ochoa agregó que todo comenzó con un intercambio de miradas y gestos cómplices. “Lo primero que se ve en el video es un coqueteo”, explicó, generando curiosidad en el estudio. Cuando Ángel de Brito le preguntó qué significaba eso exactamente, el periodista no dudó en describirlo: “Te hablo un poquito al oído, te hablo un poquito acá, un poquito allá, arrancaron medio timidones. Pero los terminaron”.

Entre risas, el panelista sumó un comentario que provocó carcajadas: “Pero él de repente puso sexta, piloto de carrera”, bromeó, aludiendo al avance de la situación. Minutos después, el programa emitió otro clip donde se ve el esperado beso entre el piloto y su nueva acompañante. “Él la toma desde atrás y luego se retiraron juntos”, contó el panelista de LAM, confirmando que no se trató solo de un coqueteo pasajero.

En lo que respecta a la vida de Meri Deal, ella se desempeña como cantante e integrante de la banda Toco para Vos. Con un estilo fresco y carismático, la artista viene ganando protagonismo en la escena pop latinoamericana, y su nombre ya circula fuerte en redes junto al de Franco Colapinto.

Eso sí, hasta el momento, el piloto argentino y su nuevo amor optaron por mantener el perfil bajo. sobre todo luego de la filtración de estas imágenes. De esta manera, a la espera del tan ansiado anuncio para el 2026, el argentino se muestra distendido fuera del vehículo y demuestra que puede combinar la exigencia de la Fórmula 1 con el disfruta y la posibilidad de conocer a una persona.