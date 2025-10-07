En el Ruca Che, Independiente y Biguá tendrán su debut histórico en la Liga Nacional Femenina

En marcha la edición 2025-26 de la Liga Nacional Femenina, la elite del básquet que tendrá este martes desde las 20.30 el gran debut de Independiente de Neuquén y Biguá, en el duelo neuquino que tendrá el estadio Ruca Che como el gran escenario.

Será un día histórico para el básquet neuquino, que tuvo a Pacífico en el 2022 dando el primer paso en la principal categoría. Ahora es el turno de Independiente, quien llega como campeonas de la Liga Federal 2024, y Biguá, quien se adjudicó en esta temporada la liga regional.

Con nombres de peso, ambos elencos se armaron con el objetivo de hacer un buen papel en el torneo apertura, que estará dividido en dos conferencias, siendo la Sur el lugar de las neuquinas, quienes competirán con Obras Rocamora, Ferro, Berazategui, Unión Florida, Lanús, y El Talar.

Plantel de Independiente para el Torneo Apertura 2025-26

Las rojas, comandadas por Marcelo Remolina, tendrán una fuerte base de jugadoras juveniles locales, con buen andar en los últimos torneos domésticos. Entre los nombres que llegaron se destacan los retornos de Julieta Tell, y Laila Raviolo, piezas claves en la obtención del título Federal. A ellas se suman Julieta Ibarra De la Vega, y Josefina Cortes Montecino. a la plantilla se le suman los nombres locales de Iara Parra, Valentina Mendoza, Guadalupe Demarsico, Lourdes Briones, Valentina Miranda, Abril Fernández, Clara Remolina, Sofía Delucchi, Hanna Quinteros, Guadalupe Morsucci, Maia Grittini, Lara Fava.

Por su parte, el plantel que comandará Rubén Jaime, quien será local en este primer juego, cuenta con la renovación de Martina Gutiérrez, Micaela Mercado, Maitena Merino, y de su figura en la Liga Regional Agustina Jourdheuil. Sumó a Ornella Tarchini, Charo Lértora y Julia Centurión. siguen Juana Tapia, Morena Sánchez, Sofía Mella, Agustina Hernando, Sofía Peña, Nirvana Damiani, Olivia Korol, Gabriela Ali María.

Plantel de Biguá para la Liga Nacional 2025-26

El Ruca Che será la casa oficial de ambos equipos cuando jueguen de local, posteriormente al duelo ante las rojas, las Bigualas tendrán tres cotejos seguidos de visitante: Tomás Rocamora (10/10), Berazategui (17/10) y Lanús (18/10). luego el 21, 22, y 29 recibirán a Berazategui, Obras y El Talar.

Por el lado de Independiente, tendrá cuatro juegos fuera de casa: el 9 ante Ferro, 10 vs Florida, 16 Lanús, 17 El Talar. El 21/10 recibe a Obras y día después se mide con Berazategui.