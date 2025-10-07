¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 07 de Octubre, Neuquén, Argentina
ACTUALIDAD

Se rompió un caño de gas en Añelo y se montó un operativo de emergencia

La rotura ocurrió cerca del repositorio de la empresa Aesa, generando cierre de caminos y pérdida de gas en la zona.

 

Por Redacción

Martes, 07 de octubre de 2025 a las 16:38
Este martes por la tarde se produjo una importante pérdida de gas tras la rotura de un caño en Añelo, cerca del repositorio de la empresa Aesa.

Las autoridades locales activaron un operativo de emergencia, que incluyó el cierre de todos los caminos de acceso a la zona afectada como medida de prevención.

Personal especializado trabaja en el lugar para controlar la fuga, mientras se evalúa el alcance del incidente y se garantiza la seguridad de los vecinos. Hasta el momento, no se han registrado personas heridas.

 

NOTA EN DESARROLLO*

