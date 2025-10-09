Con cuatro partidos en el viernes de feriado nacional se pondrá en marcha la 12ª fecha del Clausura 2025 en la Liga Profesional que espera por homenajes en todo el país en memoria de Miguel Ángel Russo, incluso en la cancha de Newell’s donde se presentará el presionado equipo de Cristian Fabbiani.

El mismo día en que la Selección Argentina jugará por la fecha FIFA en Miami, la Lepra recibirá a Tigre desde las 18:30 en el Coloso Marcelo Bielsa y el control de Pablo Echavarría, en el último turno de una jornada con otros dos encuentros por la zona A y el restante de la B.

El conjunto rosarino viene de perder en La Bombonera por 5 a 0. Sólo el pronto llamado a elecciones no eyectó del cargo al “Ogro” Fabbiani, uno de los que tuvo lindas palabras para el fallecido Russo, identificado con la otra mitad de la ciudad de Rosario.

La foto que el Ogro Fabiani compartió para despedir a Miguel Ángel Russo, un referente de Rosario Central.

Newell’s llega penúltimo, a 9 puntos de la zona roja del descenso, contra un Matador que está sexto, dentro de los transitoriamente clasificados a los playoffs. Televisa Espn sin codificar.

Otro muy cercano a Russo, abre

El día comenzará en el Bajo Flores, donde San Lorenzo será local de San Martín de San Juan. Muchas cosas juntas: el club Azulgrana fue el de la conflictiva salida del entrenador para irse a Boca, la institución se enteró en la semana que la Justicia avaló el regreso del no querido presidente Marcelo Moretti a su cargo y al equipo visitante lo dirige nada menos que Leandro Romagnoli.

Una previa más cargada que esta, imposible. El partido de la zona B se pondrá en marcha a las 14:30 y será dirigido por Pablo Dóvalo. El Cuervo busca afianzarse en zona de clasificación, mientras que los sanjuaninos luchan para no irse a la segunda división. Televisa TNT Sports Premium.

A su término, en Florencio Varela, Defensa y Justicia será local de Argentinos Juniors, dirige Juan Pafundi y comienza a las 16:15 por la pantalla de Espn Premium, también por la zona A.

Mismo grupo para el que buscarán sumar Central Córdoba y Unión de Santa Fe en Santiago del Estero. Cristian Gareano dirige un duelo que se verá por la pantalla de TNT Sports Premium. La visita es uno de los líderes del grupo, pero no llega en el mejor momento. Últimas dos presentaciones malas en el plano colectivo que le impidieron ganar y de esta forma permitir que lo alcance Boca en lo más alto.