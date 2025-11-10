Mientras se prepara para su último encuentro del año en la fecha FIFA de noviembre, la Selección Argentina sigue sumando bajas para el amistoso ante Angola. Finalmente Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone no podrán viajar debido a que no completaron a tiempo los trámites sanitarios vinculados a la vacuna contra la fiebre amarilla, un requisito indispensable para ingresar al país africano. Por otra parte, Lionel Scaloni citó a Emiliano Buendía para que se sume a la concentración de la albiceleste.

Argentina tendrá varios días de trabajo en España previo al próximo viernes 14 de noviembre, donde enfrentará a Angola en el Estadio 11 de noviembre de Luanda, capital del país. En ese marco, el entrenador argentino sumará las bajas de los mencionados jugadores del Atlético Madrid a la del mediocampista Enzo Fernández, que confirmó el sábado que quedó descartado por un edema óseo en la rodilla, decisión conjunta entre jugador y cuerpo técnico para que descanse y se recupere adecuadamente.

Por otra parte, los otros dos jugadores del Atlético de Madrid convocados, Thiago Almada y Nicolás González, sí cumplieron con la documentación necesaria y estarán presentes en los entrenamientos en Alicante antes de viajar a África. Además, Lisandro Martínez, quien regresó a los entrenamientos luego de superar una lesión de ligamentos cruzados, será citado para entrenar con el grupo (no jugará el amistoso) y Kevin Mac Allister recibió su primera convocatoria con la Selección.

Buendía, la última novedad

En otro movimiento previo al primer entrenamiento con la mayoría del plantel, Scaloni decidió sumar a Emiliano Buendía, de buen presente en Aston Villa y que ayer marcó un golazo de tiro libre para su equipo. El marplatense retorna a la albieceleste tras su última participación en 2022. Con nuevas altas y bajas, el plantel argentino contará con un plantel de 22 jugadores para el amistoso respecto de la lista inicial, que incluía 24 convocados.