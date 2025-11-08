El triunfo 3 a 0 de Chelsea ante Wolverhampton dejó una noticia inesperada para la Selección Argentina. El volante Enzo Fernández no formará parte de la convocatoria para el amistoso del 14 de noviembre ante Angola. Aunque Lionel Scaloni había ratificado su presencia, el mediocampista campeón del mundo confirmó luego del partido que decidió no viajar debido a una lesión que arrastra en su rodilla derecha: “Hace cuatro meses vengo con un edema óseo que creo que empeoró en las últimas semanas".

En diálogo con ESPN, el ex River Plate y Defensa y Justicia explicó que "estuve hablando con el cuerpo médico porque tengo un problema en la rodilla y tomamos la decisión de descansar”. La molestia, según el propio jugador, se agravó por la seguidilla de partidos y la falta de descanso en el calendario europeo.

Las declaraciones del argentino en la cadena internacional de deportes

Aunque hacía tiempo que se conocía que arrastraba una dolencia en su pierna derecha, su rendimiento en los últimos partidos hacía pensar que lo había dejado atrás. Sin embargo, nunca desapareció del todo: ya había tenido que frenar unos encuentros con el club inglés para bajar la carga y, semanas atrás, había abandonado la gira de octubre con la Selección tras detectarse líquido en la zona luego del amistoso ante Puerto Rico.

El volante también reconoció que el dolor se volvió difícil de soportar: “Esta última semana sufrí muchísimo dolor y todos ya lo saben. Espero recuperarme al máximo para volver al 100% y entrenar con mis compañeros”. De esta manear, se perderá la gira de la Albiceleste con el objetivo de llegar en plenitud física al tramo final del año con Chelsea.

Por este motivo, Fernández optó por priorizar su recuperación: “Son muchos partidos y lo más importante se viene a final de temporada. Creo que era el momento de parar y hacerlo junto al cuerpo médico. Para mi rodilla fue la mejor decisión descansar estas dos semanas”