En una nueva jornada de Premier League, hubo pleno aporte argentino: gol de Emiliano Buendía y penal atajado de Dibu Martínez en la goleada del Aston Villa por 4-0 ante el Bournemouth, donde Marcos Senesi fue titular. El volante marplatense anotó el 1-0 con un tremendo gol de tiro libre en la primera mitad, mientras que el arquero de la Selección Argentina contuvo un penal cuando el encuentro iba 2-0 y ayudó a los Villanos a seguir escalando posiciones en la liga inglesa.

Buendía y una delicadeza

El volante albiceleste se despachó con un tremendo golazo para abrir el encuentro. A los 28 minutos y desde casi la medialuna del área, Emi se hizo cargo de aquel tiro libre que ejecutó con un disparo seco que se elevó por encima de la barrera y dejó sin ninguna chance de reacción al arquero Djordje Petrovic. Es el segundo gol en esta Premier del marplatense, con pasado en la Selección pero no convocado por Lionel Scaloni en esta fecha FIFA.

Poco después, Amadou Onana puso el 2-0 para Aston Villa, que parecía encaminar el encuentro a su favor hasta que promediando la segunda mitad un penal por mano de Morgan Rogers en el área le dio la chance a Bournemouth de ponerse en partido. No obstante, el Dibu se iba a hacer gigante y le atajó el tiro a Antoine Semenyo con una gran estirada abajo a su derecha para el alivio y festejo de los presentes en Villa Park. Minutos antes, Martínez había sacado una gran pelota por arriba del travesaño para evitar el descuento visitante.

Ya con el duelo encaminado, los Villanos iban a liquidar la historia con tantos que llegaron desde el banco de suplentes. Primero Ross Barkley de cabeza y sobre el final Donyell Malen, con la fortuna de un desvío tras el remate de su compañero, transformaron la victoria en goleada para un Aston Villa que tras arrancar de mala manera la Premier League suma ya 18 puntos y vuelve a acomodarse cerca de puestos de competencia europea.